Ženska liga kmalu tudi kot TV-serija, vendar brez Dottie, ki jo je igrala Geena Davis

TV-nadaljevanko ustvarjajo na spletni platformi Amazon

1. april 2018 ob 15:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ženska liga, eden najbolj ikoničnih hollywoodskih filmov z začetka devetdesetih let, bo kmalu postal še polurna komična TV-serija.

Filmska uspešnica iz leta 1992 bo služila kot predloga za nadaljevanko, ki jo pripravlja spletni velikan Amazon, poroča Hollywood Reporter.

25. obletnica filmske uspešnice

Zgodba o igralkah bejzbola, ki tvorijo prvo ameriško profesionalno žensko ligo, dobiva televizijski format ob 25-letnici svojega velikega uspeha na velikih platnih. Prve poklicne igralke bejzbola so v režiji Penny Marshall med drugim igrale Geena Davis, ki danes vodi inštitut za spol in medije, popikona Madonna in igralka ter televizijska voditeljica Rosie O'Donnell. Vlogo njihovega od alkohola odvisnega menedžerja Jimmyja Dugana pa je imel oskarjevec Tom Hanks. (Prizor iz filma si lahko ogledate spodaj.)

Zgodba se začne leta 1943

Nadaljevanka bo, kakor film, začetek zgodbe postavila v leto 1943, ko so mnogi Američani odšli v vojno in so bejzbolske ekipe ostale brez igralcev. Manjšim moštvom je grozilo, da bodo propadla - enaka usoda pa je čakala tudi tiste v glavni ligi. Gledalci bodo lahko spremljali skupino igralk bejzbola z imenom Rockfordske breskve, njihovim vzponom in padcem ter tudi njihovim izletom čez hitro se spreminjajoče ZDA.

V nadaljevanki ne bo lika Dottie, ki ga je igrala Davisova, niti lika njene mlajše sestre Kit, čeprav sta bili osrednji junakinji filma. Oboževalci filma bodo lahko opazili, da bo tudi sicer nadaljevanka le ohlapno sledila filmskim zapletom in pripovedim. Pri Amazonu so povedali, da želijo ustvariti sodobno različico zgodbe, ki na dogajanje gleda z aktualnega vidika.

Za televizacijo slovite komične drame o bejzbolu so v Amazonu združili moči s producentom izvirnega filma Sony Pictures, kot producente pa k sodelovanju povabili Willa Grahama, znanega po TV-seriji Mozart v džungli (Mozart in the Jungle), in zvezdnico TV-serije Broad City Abbi Jacobson, ki pa v nadaljevanki ne bo igrala. Slednja je kot igralka, komičarka in ilustratorka osvojila občinstva, ko je s prijateljico Ilano Glazer ustvarila spletno serijo Broad City, ki jo je kasneje odkupila televizijska postaja Comedy Central.

Drugi poskus ustvarjanja TV-serije Ženska liga

To je že drugič, da po filmu Ženska liga nastaja še televizijska različica. Prvi poskus se je zgodil že takoj po uspehu filma, ko je televizijska hiša CBS leta 1993 neuspešno ustvarila istoimensko TV-serijo. V njej so obdržali celo nekatere igralke iz filma in režiserko Penny Marshall, vendar pa so zaradi slabe gledanosti nadaljevanko ukinili že po treh epizodah.

Desetletja kasneje bo zgodba morda drugačna, saj televizijo prevzema nostalgija po klasikah prejšnjih desetletij. Tako se mnoge TV-nadaljevanke, kot so Roseanne, Twin Peaks, Will in Grace in druge vračajo na male zaslone, novost pa ni niti televizacija uspešnih filmov. Po filmu Spika Leeja Mora ga imeti je denimo lani nastala istoimenska TV-serija.

N. Š.