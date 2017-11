Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Teden japonskega filma odpira drama Yoko, češnja miru, resnični zgodbi o učitelju, ki je življenje posvetil vzgojitvi prvega hibridnega drevesa češnje. Foto: Promocijsko gradivo Moštvo Vancouver Ashai se dogaja na začetku 20. stoletja, ko se tisoče Japoncev v iskanju dela odplulo v Kanadi. Tam jih pričaka povsem drugačna realnost, kot so jo pričakovali - polna revščine in diskriminacije. Druga generacija japonskih migrantov v takih okoliščinah ustanovi bejzbolsko ekipo, ki s svojim bojevniškim duhom med ljudi prinese žarek upanja. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v

Zgodba o češnji joko za uvod v teden japonskega filma

Ob 25-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama

6. november 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zgodba o učitelju, ki skuša izpolniti obljubo svojim dijakom in razviti prvo umetno vzgojeno hibridno češnjo, bo drevi v ljubljanskem Kinu Bežigrad odprla teden japonskega filma. Poleg uvodne drame Yoko, češnja miru v režiji Gena Takahashija prinaša program še tri filme sodobne japonske kinematografije.

Teden japonskega filma sta veleposlaništvo Japonske in Japonska fundacija pripravila v počastitev 25-letnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko.

Takahashi je svojo dramo oprl na resnično zgodbo vaškega srednješolskega učitelja in njegove življenjske želje razviti prvo umetno vzgojeno hibridno drevo češnje. Da bi izpolnil obljubo svojim dijakom, preden so jih poslali na bojišče druge svetovne vojne, je temu posveti velik del življenja in trud je po več kot tridesetih letih obrodi sadove. Uspelo mu je vzgojiti novo vrsto, ki jo poimenuje joko. Danes več kot 30.000 teh češenj raste in cveti v več kot 20 državah po svetu kot simbol svetovnega miru in harmonije.

Jutri bo na sporedu drama Moštvo Vancouver Asahi, v kateri je Yuya Ishii portretiral preseljevanje Japoncev v prvih letih 20. stoletja v Kanado, kjer je druga generacija priseljencev v revščini in diskriminaciji ustanovila bejzbolsko ekipo.

Iskanje odgovorov na vprašanja, ki nam ne dajo miru

Večer zatem bo sledila Življenjska obljuba režiserja Kana Ishibashija o predsedniku IT-podjetja Yuma, ki živi samo za službo, nekega dne pa izve za smrt svojega dobrega, a odtujenega prijatelja. Drama vodi do dogovorov, ki jih išče slehernik - odnosi med ljudmi, pomembne stvari, ki jih potrebujemo za napredek v življenju, a jih pogosto izgubimo izpred oči, in ljudje, ki so živeli polno življenje, a smo jih izgubili.

V četrtek bo program sklenila komedija Pesem mojega življenja režiserja Nobua Mizute o 20-letni ženski ljubkega videza in izvrstnega pevskega glasu. Njeno življenje se je obrnilo drugače, kot je pričakovala, vendar je dobila drugo priložnost za uživanje v mladosti.

