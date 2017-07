Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hallerstein je v Peking prišel leta 1739, kjer je delal v Cesarskem astronomskem uradu in dosegel naziv mandarina tretje stopnje. Foto: SEM Poleg opazovanja zvezd in računanja koledarja je Hallerstein vodil delo pri popravi obstoječega in sestavi novega zvezdnega kataloga , odkril pa je tudi nov komet. Foto: Dlib Sorodne novice Na Dunaju o Svilni poti in dolgo pozabljenem učenjaku iz Mengša Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zgodba o Hallersteinu, znanstveniku, ki je na Kitajskem pustil pomemben pečat

Razstava pred Arhivom RS

18. julij 2017 ob 10:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ferdinand Avguštin Haller von Hallerstein je v 18. stoletju 36 let preživel na Kitajskem. Tam je bil ugleden znanstvenik, matematik, astronom, odkril je novi komet, cesar Qian Long pa mu je zaupal tudi izdelavo novega zvezdnega opazovalnika v pekingu. Na Kitajsko je prišel po svilni poti, zato pred Arhivom RS Hallersteinovo življenje in delo predstavljajo tudi v kontekstu osvetlitve te pomembne trgovske povezave.

Razstava z naslovom Hallerstein in svilna pot ponuja vpogled v življenjsko zgodbo Hallersteina, slavnega posrednika znanosti, kulture in umetnosti, ki je prišel na Kitajsko po pomorski svilni poti. Hallerstein (1703-1774), na Kitajskem poznan tudi kot Liu Songling, je bil priznan astronom, jezuitski misijonar, znanstvenik, matematik, kartograf in diplomat. Rodil se je v Ljubljani, več desetletij pa preživel na Kitajskem. V Peking je prišel leta 1739, kjer je delal v Cesarskem astronomskem uradu in dosegel naziv mandarina tretje stopnje.

Poleg opazovanja zvezd in računanja koledarja je vodil delo pri popravi obstoječega in sestavi novega zvezdnega kataloga ter pri načrtovanju novega zvezdnega opazovalnika, imenovanega Ekvatorialna obročasta krogla. Cesar Qiun Long je gradnjo opazovalnika ukazal po svojem obisku astronomskega observatorija leta 1744, dokončali so ga leta 1754. Krogla, ki je največji astronomski inštrument na ploščadi starega astronomskega observatorija v Pekingu, je še danes na ogled na strehi observatorija. Leta 1748 je Hallerstein odkril tudi nov komet.

Po svilni poti, kot poimenujemo mrežo kopnih in pomorskih poti med Kitajsko in Evropo, so poleg svile tovorili tudi rimske steklene izdelke, drage kamne in druge dobrine. Po poti niso potovale le surovine in blago, temveč tudi znanje, ideje, verska prepričanja in kulturne vrednote, ki so jih v mesta na vse konce prenašali trgovci. Znameniti Marko Polo je bil denimo eden prvih, ki je krepil kulturne in trgovske vezi prek evrazijske celine.

O Hallersteinu tudi dvojezična slikanica

Razstavo je zasnovala Huiqin Wang, kitajska umetnica, ki več kot 30 let živi v Sloveniji. Na že nekoliko pozabljenega Slovenca je naletela leta 2003 ob 300-letnici njegovega rojstva, ko so jo zaprosili, da izdela kitajski napis za spominsko ploščo na njegovi rojstni hiši v Mengšu. To jo je spodbudilo, da se je na umetniški način lotila obujanja njegovih dosežkov. O Hallersteinu je ustvarila tudi dvojezično slikanico.

Pred Arhivom RS se razstava ustavlja, potem ko je bila maja na ogled v Centru OZN na Dunaju. Pred arhivsko stavbo v Ljubljani, kjer hranijo tudi nekaj Hallersteinovuh pisem, bo na ogled do sredine oktobra. Jeseni bodo pripravili še okroglo mizo o popularizaciji Hallersteina in o njemu posvečenih knjigah. Razstavo bo odprl veleposlanik Kitajske Ye Hao, zbrane pa bo nagovoril tudi predsednik DZ-ja Milan Brglez.

M. K.