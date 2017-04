Zgodba o velikem albumu Sgt. Pepper 50 let pozneje zaživi na filmu

Vajeti ustvarjanja pri Beatlih je prevzel Paul McCartney

6. april 2017

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 17:11

London

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, osmi studijski album velikih The Beatles, še danes, skoraj 50 let po izidu, velja za enega najpomembnejših glasbenih izdelkov vseh časov.

Zgodba o njegovem nastanku je dolga in zapletena. Leta 1966 so imeli fantje nastopanja v živo že čez glavo, John Lennon je menda izjavil, da njihovi koncerti "nimajo nič več z glasbo" in da bi množice zadovoljile že njihove voščene lutke. Hkrati so prejeli grožnje japonskih verskih in konservativnih skupin, Lennon pa se je z izjavo, da so "bolj priljubljeni od Jezusa", zameril še vernikom na ameriškem jugu. Zato se je četverica na vrhuncu slave odločila, da si bo vzela nekaj časa zase in da se bo vsak posvetil svojim interesom. Med premorom se je Paulu McCartneyju porodila zamisel za Sgt. Pepper: posneli naj bi album, ki bi bil kot nekakšen nastop izmišljene zasedbe, prav dejstvo, da bi šlo za njihov alter ego, naj bi Beatlom dalo svobodo za glasbeno eksperimentiranje. Prav to naj bi bil prelomni trenutek, v katerem je McCartney prevzel vlogo dominantne kreativne sile v skupini.

V britanske kinematografe 26. maja prihaja dokumentarni film It Was Fifty Years Ago Today ... Sgt Pepper and Beyond, ki pripoveduje o snemanju tega legendarnega albuma legendarne zasedbe. Režijo filma, ki prikazuje 12-mesečno obdobje, povezano s snemanjem plošče, podpisuje Alan G. Parker. Režiser je po pisanju spletnega portala The Guardian zgodbo povedal z uporabo redkih arhivskih posnetkov, v film pa je vključil tudi številne intervjuje, med drugim s prvim bobnarjem zasedbe The Beatles Petom Bestom in sestro Johna Lennona Julio.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band je izšel 1. junija 1967. Z njim je zasedba nadaljevala svoje glasbeno eksperimentiranje, ki ga je začela z albumom Revolver (1966). Vključuje elemente britanske music hall glasbe, jazza, rock'n' rolla, klasične zahodne in indijske tradicionalne glasbe. Album velja za enega najboljših vseh časov, doživel je izjemen kritičen in komercialen uspeh, po svetu so ga prodali v prek 32 milijonih izvodov. Uredniki revije Rolling Stone so ga uvrstili na prvo mesto svoje lestvice 500 najboljših albumov vseh časov. Velja za enega prvih konceptualnih albumov in enega prvih izdelkov t. i. art rocka.

