Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V monodrami, ki jo je na oder v Trstu postavil Igor Pison, v vlogi Jude nastopa Primož Forte. Foto: Slovensko stalno gledališče Trst/Luca Quaia V ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani organizirajo predavanje na temo Jude režiserja predstave Igorja Pisona in priznanega teologa Edvarda Kovača, docenta teološke fakultete v Ljubljani in filozofske fakultete v Toulousu, ki redno sodeluje tudi z univerzami v Bordeauxu, Parizu in Strasbourgu. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice SSG Trst v novi sezoni o večplastnosti odnosov in privlačnostih med partnerjema Dodaj v

Zgodba svetopisemskega Jude, v zgodovino za vedno zapisanega v vlogi izdajalca

V SSG-ju Trst slovenska praizvedba monodrame Juda

13. april 2018 ob 17:34

Trst - MMC RTV SLO, STA

"Nekdo je moral to narediti," stvarno, brez nepotrebnih opravičil in brez samopomilovanja izjavi protagonist istoimenske monodrame Juda, ki jo bodo premierno uprizorili drevi na odru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.

S to novo uprizoritvijo Slovenskega stalnega gledališča (SSG) režiser Igor Pison sklepa diptih nizozemske avtorice Lot Vekemans, ki ga sestavlja še drama Ismena. Naslovno vlogo v predstavi, ki bo doživela slovensko praizvedbo, je prevzel Primož Forte.

Besedili nizozemske avtorice imata veliko skupnega, saj gre v obeh primerih za izpoved kontroverznega lika oziroma osebe, s katero je zgodovina iz različnih razlogov pometla. Če je Ismena živela v senci vidnejše, junaške sestre Antigone, bo Juda zarezal še globlje. Avtorica v tem primeru prestopi iz mitologije v zgodovino in v svetopisemsko pripoved z osebo, katere senca ni bila odvisna od Jezusovega bistveno večjega leska, ampak od neizbrisnega madeža izdajalca, ki je povzročil smrt na križu, so zapisali v SSG-ju.

Motrenje človeške plati zgodbe Jude

Vekemansova v besedilu iz leta 2007, ki je nastalo torej dve leti po Ismeni, problematizira sodbo in ne izbriše greha. Ne spušča se v teološke razprave, temveč opazuje človeško plat zgodbe, ne poudarja verskih zapovedi in se ne ukvarja z znanstvenimi odkritji, temveč se preprosto sprašuje o dejstvih. Dramsko besedilo zato prikazuje svetopisemska dejstva, ponuja mogoče odgovore na nezapisana poglavja in nazadnje prepušča mnenje vsakemu gledalcu posebej, so zapisali v gledališču.

Razvoj lika od začetka do konca predstave

Režiser in igralec sta delala na postopnem vstopanju igralca v lik s preobrazbo, ki se razvija od začetka do konca predstave. Pison je izbral tudi glasbo in kostume, ki črpajo iz popkulture, še beremo v najavi. Scenograf predstave je Marjan Kravos, dramaturg Sandi Jesenik, lektorica Tatjana Stanič, prevod je delo Mateje Seliškar. Vse predstave bodo opremljene z italijanskimi nadnapisi.

Drevišnja premiera monodrame Juda v mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča Trst je napovedana ob 20.30, ob predstavi pa v ponedeljek napovedujejo še predavanje na temo Jude, ko bosta v Peterlinovi dvorani predavala režiser Pison in teolog Edvard Kovač.

P. G., foto: SSG Trst/Luca Quaia