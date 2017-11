Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Arheološka izkopavanja na polovici cestišča Gosposvetske ceste, kjer izkopavajo zdaj, bodo predvidoma potekala do konca novembra. Ko bo urejen ta del cestišča, pa bodo sledila še arheološka izkopavanja na drugi polovici cestišča. Foto: BoBo/Žiga Živulović "Verjetno je bila prvotna lokacija tega nagrobnika v bližini emonske nekropole, ob severni vpadnici v mesto," je za STA pojasnil arheolog Andrej Gaspari. Foto: RTV SLO Sorodne novice Predmeti, ki so spremljali vsakdanje življenje v srednjeveški Ljubljani Na Gosposvetsko "lahko do sredine leta 2018 kar pozabimo" Dodaj v

Zgodnjecesarski nagrobnik iz ljubljanskega podzemlja, ki je bil "precej nepietetno" prestavljen

Novo arheološko odkritje na Gosposvetski cesti

24. november 2017 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Arheološka izkopavanja, ki od konca septembra potekajo na Gosposvetski cesti v Ljubljani, so prinesla novo zanimivo najdbo.

Tokrat gre za kamnito ploščo z izklesanim napisom, ki se je izkazala za zgodnjecesarski nagrobnik, ki so ga v 4. stoletju, torej po 350 letih, uporabili kot pokrov poznorimske skeletne grobnice.

Pretekli mesec so arheologi na Gosposvetski cesti odprli poznoantični sarkofag iz 4. stoletja, ki je bil med sedmimi sarkofagi, kolikor so jih na tej lokaciji izkopali do takrat, najlepše ohranjen. Odpiranje sarkofaga je razkrilo skelet, a brez grobnih pridatkov. Šlo je za grob iz časa, ko je že prevladovalo krščanstvo, to pa je narekovalo skeletni pokop.

Nagrobnik kot navaden gradbeni material

Glede pravkar izkopanega nagrobnika pa arheolog Andrej Gaspari poudarja, da so ga v 4. stoletju "precej nepietetno" prestavili in vnovič uporabili za popolnoma drugo grobnico. Uporabili so ga namreč izključno za gradbeni material. "Verjetno je bila prvotna lokacija tega nagrobnika v bližini emonske nekropole, ob severni vpadnici v mesto," je pojasnil Gaspari.

Ime neznano, poreklo italsko

Delno poškodovan napis na kamniti plošči razkriva, da je bil pokojnik veteran 15. legije Apollinaris, ki je v avgustejskem obdobju (od leta 27 pred našim štetjem do leta 14 našega štetja) delovala v tem prostoru. "Njegovo ime ni znano, je pa, zanimivo, italskega porekla," je povedal Gaspari. Napis še pravi, da je bil vpisan v rimsko volilno okrožje Camilia. Del, ki bi razkril pokojnikovo starost, prekriva malta, s katero so nagrobnik pričvrstili na grob.

Takrat ustaljena praksa

Uporaba starejših plošč pri mlajših pokopih po Gasparijevih besedah v Emoni ni bila redkost. "Najdbe, ki nam razkrivajo imena pokojnikov, enote, kjer so služili, volilna okrožja in podobno so najbolj fascinantne. Te nam največ povedo o življenju in ljudeh iz tistega časa," je še povedal Gaspari.

P. G.