Zgodovina homoseksualnosti v središču pozornosti ob 50-letnici dekriminalizacije

Dekriminalizacija se je v Veliki Britanji zgodila julija 1967

28. december 2016 ob 20:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Britanske galerije in muzeji bodo 50-letnico dekriminalizacije homoseksualnosti proslavili s številnimi razstavami in dogodki, ki se bodo posvetili zamolčani zgodovini homoseksualnosti.

Homoseksualne aktivnosti niso bile zgolj tabu, pač pa tudi prepovedane z zakonom. Britanske oblasti so tako zasebne gejevske aktivnosti za polnoletne (starejše od 21 let) državljane dekriminalizirale šele julija leta 1967, je poročal spletni Guardian. Podobno je bilo na Slovenskem v času Avstro-Ogrske, kjer je bila homoseksualnost prav tako nezakonita in obravnavana kot hudodelstvo 'nečistovanja proti naravi', dekriminalizacija pa je pri nas prišla nekaj let kasneje, in sicer leta 1976 v takratni socialistični Jugoslaviji.

Gre za "veliko področje nedokumentirane zgodovine", je dejal britanski pisatelj Edward Morgan Forster, ki se je v svojih delih ukvarjal s homoseksualnostjo. Britanski muzej (Brittish museum) bo tako pripravil obširno kolekcijo predmetov, ki bodo razsvetlili dostikrat prikrito ali prezrto zgodovino homoseksualnosti in nas izzvali, da spremenimo predpostavke, ki jih imamo o 'kočljivih' predmetih daleč pred našim časom, je pojasnil kurator Stuart Frost. "Tukaj imamo toliko umetniških del in predmetov, težko se je ustaviti, kar naprej najdem nove primerke, upam, da jih bomo lahko vse uporabili," je navedel.

Cesar Hadrijan in njegov ljubimec

Osrednje mesto na razstavi, ki bo zaznamovala 50-letnico enega najpomembnejših dogodkov britanske zgodovine homoseksualnosti, bo dva tisoč let stara romanca med rimskim cesarjem Hadrijanom in prelepim grškim dečkom Antinousom. Med predmeti, ki jih bodo v Britanskem muzeju ob omenjeni priložnosti postavili na ogled bosta tako tudi impresiven srebrn Hadrijanov medaljon in kovanec s podobo njegovega ljubimca in služabnika Antinousa.

Hadrijan, ki je rimskemu imperiju vladal med letoma 117 in 138, še zdaleč ni bil edini rimski vladar, ki si je zaželel fantovske družbe. "Ne gre za nekakšno moderno gejevsko romanco, Antinous je bil del večjega harema fantov, mogoče tudi deklet," je pojasnil Richard Abdy, kurator na oddelku za rimske novce. A neizmerna cesarjeva žalost ob Antinousovi smrti med zgodovinarji sproža ugibanja glede pristne Hadrijanove ljubezni.

"Cesar jokal kot ženska"

Ni znano kako in zakaj je postal cesarjev ljubljenec in tudi natančne okoliščine Antinousove smrti niso znane, vemo zgolj to, da se je leta 130 udeležil lova na leve v Libiji in nato kmalu za tem utonil v reki Nil. Po podatkih v Historii Augusti je Hadrijana žalost povsem prevzela in 'jokal je kot kakšna ženska'.

V njegov spomin je cesar ustanovil celo mesto v Egiptu, ki ga je poimenoval Antinopolis, številna rimska mesta pa so kar stala v vrsti, da bi lahko kovala novce z Antinousovo podobo. Postavljali so mu tudi spomenike, v enem primeru pa so kar glavo kipa boga Apolona na hitro predelali v Antinousovo. "Tako so mesta izkazovala pripadnost in simpatije do rimskega cesarja, enostavno prilizovali so se mu," je pojasnil Abdy.

Od 9000 p.n.š. do danes

Razstava Desire Love Identity (Poželenje ljubezni – identiteta), ki jo bodo odprli v maju, bo vsebovala predmete stare 9 tisoč let p.n.š. pa vse do sodobnosti. Nastarejši predmeti predstavljajo falične kamnite skulpture, potem rimski in grški predmeti, videti bo mogoče dela nemških umetnic Auguste Kaiser in njene ljubimke Hedwig Marquardt, pa tudi homo erotične ilustracije Davida Hockneya in številne druge, je še naštel kurator Frost.

G. K.