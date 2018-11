Zgodovina ljubezni na filmskem festivalu Slamdance, enem izmed petih najpomembnejših v ZDA

"Uporniški brat" festivala Sundance

28. november 2018 ob 14:08

Park City - MMC RTV SLO, STA

Zgodovina ljubezni, celovečerni film režiserke in scenaristke Sonje Prosenc, se je uvrstil na ameriški festival Slamdance, kjer se bo predstavil v sekciji Breakouts, posvečeni režiserjem, ki širijo meje žanra in filmske forme ter so svetilniki, nakazujoči prihodnost filma.

Festival neodvisnega filma Slamdance, na katerega se vsako leto prijavi več kot šest tisoč filmov, velja za uporniškega brata nekoliko bolj komercialno naravnanega Sundancea. Festival Slamdance se je tako osredotočil na odkrivanje novih filmskih talentov in na filmski zemljevid postavil številne danes znane režiserje.

Film Sonje Prosenc bo januarja na tem festivalu v Park Cityju doživel severnoameriško premiero, letošnji izbor sekcije Breakouts poleg Zgodovine ljubezni vključuje še britanski film Beats, japonski Demolition Girl in kanadski Happy Face, so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC).



V glavnih vlogah nastopata mlada slovenska igralka Doroteja Nadrah in skandinavski filmski zvezdnik Kristoffer Joner, ki je med drugim igral v filmih Povratnik, Misija: Nemogoče in Val. Film se v narativnem pogledu ukvarja z ljubeznijo med starši in otroci, med bratom in sestro, moškim in žensko. Naslov pa govori tudi o ljubezni v mitološkem smislu. O bolečini, nasilju, izgubi in vsem, kar ljubezen spremlja, je povedala Prosenčeva.

Sodelovanje treh držav

Koprodukcija Slovenije, Italije in Norveške je drugi film Sonje Prosenc, ki jo je portal evropskih filmskih kritikov Cineuropa uvrstil med osem najperspektivnejših evropskih režiserk. V ZDA je bil prikazan že režiserkin celovečerni prvenec Drevo, ki ga je pod svoje okrilje vzel Ameriški filmski inštitut (AFI) in ga uvrstil v svoj izbor najboljših evropskih filmov leta 2015, so še poudarili pri SFC-ju.

S festivalskega pohoda z več lovorikami

Zgodovina ljubezni je svetovno premiero doživela na festivalu v Karlovih Varih, kjer jo je velika žirija festivala označila za izjemen umetniški dosežek, na 21. Festivalu slovenskega filma je prejel dve vesni, na Festivalu novega filma v Splitu pa posebno festivalsko priznanje. Na svoji večmesečni festivalski poti se je predstavil občinstvu v številnih evropskih državah. Konec tedna je film doživel italijansko premiero na filmskem festivalu v Torinu, ki je napovedala distribucijo po italijanskih kinih.

V naslednjih tednih sledijo še avstrijska premiera, na K3 filmskem festivalu, norveška premiera kot začetek kinematografske distribucije na Norveškem, in drugi festivali. Celovečerec Zgodovina ljubezni bo v slovenskih kinematografih na ogled spomladi.

P. G.