Zgoščevanje: motrenje sodobnega slovenskega kiparstva

Skupinska razstava v Mestni galeriji Ljubljana

6. februar 2018 ob 15:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V svetu mnogoterosti individuumov pomenijo skulpture mnoštvo vzorcev, arhetipov, simbolov in idej, ki niso vezani na religiozne, ideološke ali metafizične sisteme, temveč so svobodne materializirane sile, tipi avtorskih spoznanj in čutenj, nekakšna ogledala samih idej.

Tej ideji sledi kiparska razstava Zgoščevanje v Mestni galeriji Ljubljana, ki nadaljuje raziskovanje sodobne slovenske skulpture z izborom del nekaterih najvidnejših slovenskih kipark in kiparjev.

Na postavitvi se s svojimi deli predstavljajo Polona Demšar, Aleksandra Saška Gruden, Zoran Srdić Janežič, Anže Jurkovšek, Spiro Mason, Mojca Smerdu, Jožef Vrščaj in Tomaž Zarifa.

Popotovanje na krilih kiparskih stvaritev

Kustos Sarival Sosič meni, da je obravnava sodobnega slovenskega kiparskega ustvarjanja potovanje v materialni, oblikovni, miselni in čutni sistem. Vpeto je v razmerja, ko posebno navežemo na obče ali ko posameznega ustvarjalca in njegovo poetiko vpnemo v celovitost kulturnega delovanja oziroma umetniški zgodovinski trenutek. Pri razstavi gre za intimno izkušnjo, saj živimo znotraj sveta metafor, pojmov in odnosov, nekaterih izključno občih, a drugih subjektivnih, je še zapisal kustos v razstavnem katalogu.

Tri merila kot izhodišče postavitve

Z upoštevanjem treh selektivnih meril postavitev teži k predstavitvi čim večje raznolikosti. Prvi je materialna različnost, drugi generacijska pestrost in tretji najširše razumevanje kiparstva. Prostor v Mestni galeriji Ljubljana je specifičen, saj je sestavljen iz soban, ki si v obeh nadstropjih sledijo v vzdolžni liniji, pri čemer je gledalec prisiljen hoditi skozi vsak prostor dvakrat.

Pri tem vizualnem potovanju, zgoščevanju pogleda, pa si hote ali nehote ogleda posamezno delo ali vsa dela avtorjev z različnih gledišč, še beremo v katalogu.

Razstavo Zgoščevanje v Mestni galeriji Ljubljana odpirajo drevi ob 19. uri, na ogled pa bo do 25. marca.

P. G.