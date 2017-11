Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 52-letni Tyker je na prejšnjih izvedbah Berlinala predstavil kar šest svojih filmov. Foto: Reuters Dodaj v

Žiriji Berlinala bo predsedoval Tom Tykwer

Dieter Kosslick je izbral domačina

2. november 2017 ob 17:28

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Žiriji 68. mednarodnega filmskega festivala v Berlinu, ki bo potekal med 15. in 25. februarjem prihodnje leto, bo predsedoval nemški režiser Tom Tykwer, ki ga gotovo poznate vsaj po adrenalinski uspešnici Teci, Lola, teci in velikopoteznosti Atlasa oblakov.

Po besedah direktorja Berlinala Dietra Kosslicka je Tykwer eden najbolj profiliranih nemških režiserjev, poleg tega se je tudi na mednarodnem parketu uveljavil kot velik filmski umetnik.

"Svoj izjemen talent in inovativno pisavo je pokazal v vrsti filmskih žanrov," je danes po pisanju nemške tiskovne agencije DPA o predsedniku žirije prihodnjega Berlinala še povedal Kosslick.

Tykwer, ki je med drugim režiral filme Atlas oblakov, 3 in Parfum, pa ni le režiser in scenarist. Je tudi producent, poleg tega ustvarja filmsko glasbo. Na berlinskem filmskem festivalu je doslej predstavil že šest filmov, med njimi svoj prvi film v angleškem jeziku Raj (2002) in The International: Mednarodna prevara (2009). Njegova prva velika uspešnica, s katero se je prebil na mednarodno področje, je bila akcijska uspešnica Teci, Lola, teci (1998).

"Berlinale je že od nekdaj moj najljubši festival in festival, ki mi je najbližji. Poleg tega me podpira že od začetka mojega filmskega ustvarjanja," režiserjeve besede navajajo organizatorji festivala. "Imamo sijajno in pestro skupno zgodovino. Že zdaj se veselim dveh zgoščenih in užitka polnih filmskih tednov z žirijo," je še povedal Tykwer.

Poleg tega, da se udejstvuje kot režiser in producent, Tykwer pogosto tudi piše glasbo za svoje filme (denimo za Atlas oblakov in za Babylon Berlin). Kot predsednik žirije na Berlinalu se bo pridružil četici velikih predhodnikov, med katerimi so, denimo, Meryl Streep, Wong Kar Wai, Mike Leigh, Isabella Rossellini, Werner Herzog in Paul Verhoeven.

A. J.