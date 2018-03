Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Umetnica skupek živih organizmov obravnava kot videoposnetek, v katerem išče kompozicije, barve, teksture in posledično občutke. Foto: Kino Šiška Multimedijska umetnica Valérie Wolf Gang je diplomirala na temo režijske vloge v videoinstalaciji na Šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici. Svoje znanje je izpopolnjevala tudi na praškem FAMU-ju, svoje multimedijske instalacije pa razstavlja v različnih instalacijah ter z videi gostuje na mednarodnih festivalih. Foto: Valérie Wolf Gang Dodaj v

"Živa televizija" kot pomirjujoča alternativa pravi stvari

Valerie Wolf Gang z novo inštalacijo v Kinu Šiška

12. marec 2018 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Če ste si kdaj želeli alternativo "ponižujočim in neinteligentnim" resničnostnim šovom, ki strašijo z malih zaslonov, nova inštalacija v Kinu Šiška ponuja sprostitev: košček čisto prave narave namesto "govoreče škatle".

V Kinu Šiška bodo ob 19.00 odprli samostojno razstavo mlade režiserke in videastke Valerie Wolf Gang. Z instalacijo Resničnostni šov: projekt vivarij ponuja odgovor na "popreprostene, komercialne, ponižujoče in neinteligentne TV-vsebine, ki jih srečujemo dnevno".

Gledalec je vabljen pred TV-sprejemnik "z napako": znotraj posameznega zaslona se namesto tekmovalcev resničnostnih šovov tokrat skrivajo rastline, ki oblikujejo miniaturno pokrajino, ta pa gledalca v naslanjaču sprošča in prinaša pravi košček narave v udobje domače dnevne sobe ali razstavnega prostora.

Umetnica skupek živih organizmov obravnava kot videoposnetek, v katerem išče kompozicije, barve, teksture in posledično občutke. Zelo počasen posnetek, ki živi znotraj TV- zaslona, spremlja tudi zvočna slika, ki oriše unikatno zgodbo, ki posameznega gledalca premakne v humoren, sproščen, a kritičen svet umetničine ustvarjalnosti.

Postavitev spada v niz razstavnih projektov v zgornjem preddverju Kina Šiška, ki ga vsako leto pripravlja kurator ali kuratorka mlajše generacije. Tokratnega je zasnovala Tia Čiček.

Kot so zapisali v Kinu Šiška, bosta po koncu razstave dve instalaciji na prodaj, s čimer lahko postaneta del zbirke odkupne družbe, umetniško delo pa lahko spremeni svet zunaj razstavnih prostorov s finančno podporo dobrodelni organizaciji, ki dnevno pomaga najšibkejšim članom družbe.

Valerie Wolf Gang (1990) je leta 2015 magistrirala iz Filma in sodobnih umetniških praks na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, med študijem pa se je izpopolnjevala tako na Češkem na znani filmski akademiji FAMU kot na Portugalskem. Za seboj ima umetniške rezidence v ZDA, Singapurju, Avstriji, Srbiji, na Nizozemskem, Kitajskem in drugje. Svoje delo je predstavljala na večjih skupinskih in samostojnih razstavah v tujini ter doma, zanj pa je prejela tudi številne nominacije in nagrade.

"Svoje na prvi pogled humorne instalacije nadgrajuje z eksplicitno in izostreno družbeno kritiko našega časa in dogajanja. Večplasten intermedijski jezik, ki ga je umetnica izoblikovala skozi leta ustvarjanja, služi ne samo kot opomin vsakdanjemu kritičnemu mišljenju, temveč prostor 'visoke umetnosti' spreminja v distopično okolje, ki se sodobni družbi približuje/oddaljuje s posameznikovo izkušnjo," so še zapisali ob razstavi.

Trenutno deluje v Ljubljani in predava na Univerzi v Novi Gorici ter vodi delavnice filmske vzgoje in sodobnih umetniških praks v sodelovanju z različnimi neodvisnimi organizacijami doma in v tujini.

A. J.