Živadinov: Zastava ni več na trgu, zdaj je v rokah zavednih Slovencev v tujini

Prva slovenska zastava je bila v vesolju od 4. do 18. marca 1994

8. februar 2018 ob 19:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po slovesni podelitvi Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada je Dragan Živadinov pred Cankarjevim domom izvedel performans, v katerem je sporočil, da prve slovenske zastave v vesolju ni več v Sloveniji.

Zastavo je predal v hrambo zavednim Slovencem v tujini, ki jo bodo po njegovih besedah varovali toliko časa, dokler se nasilje nad umetnostjo v Republiki Sloveniji ne bo prenehalo. Na začetku performansa je poudaril, da se je 92 odstotkov umetnic in umetnikov, ki so sodelovali na posvetovalnem referendumu, opredelilo proti zažigu prve slovenske zastave v vesolju. Kot drugo dejstvo je navedel, da se predsednik vlade do 7. februarja do 19. ure ni odločil za prekinitev izvajanja nasilja nad umetnostjo, kot tretje pa, da je bil referendum posvetovalne narave in potemtakem za premierja nezavezujoč. Državljanke in državljane je pozval, naj dobro premislijo, koga bodo volili na prihodnjih volitvah. "Predvsem ne tistim, ki uničujejo slovensko umetnost in s tem posledično kulturo, še prav posebej pa ne tistim, ki jim je vseeno za simbole Republike Slovenije."

Kot smo poročali konec januarja, je Živadinov takrat izvedel posvetovalni referendum, na katerem je spraševal, ali naj država odkupi ali zažge prvo slovensko zastavo, ki je bila leta 1994 v sklopu odprave Columbia v vesolju. H glasovanju je pristopilo 86 posameznikov, med njimi pa jih je 78 glasovalo za odkup, torej da naj vlada oziroma v njenem imenu premier Miro Cerar prvo slovensko zastavo, ki je bila v vesolju od 4. do 18. marca 1994, odkupi v višini 960.000 evrov, znesek pa se nameni neodvisnim umetnikom in umetnicam.

K. T.