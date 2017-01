Živahno razstavno leto na Dolenjskem

Umetnik Jože Gorjup, kipar, slikar, pesnik in gledališki igralec, je zaznamoval prvo polovico prejšnjega stoletja in si prizadeval za dvig kulture v Kostanjevici, kar mu je tudi uspelo. Njegovo delo je nadaljeval ravnatelj Osnovne šole Jožeta Gorjupa Lado Smrekar, ki je začel prirejati likovne razstave in bil zaslužen za Gorjupovo galerijo, v kateri si lahko obiskovalci ogledajo mednarodno zbirko sodobne umetnosti iz 20. stoletja. Tako so bili postavljeni temelji, da je v 70. letih nastala Galerija Božidarja Jakca. Ob prenovitvi cistercijanskega samostana so v njem uredili likovno zbirko znanih slovenskih umetnikov, ki so na različne načine povezani z Dolenjsko: Božidar Jakac, Jože Gorjup, Bogdan Borčič, Tone Kralj, Franc Gorše idr. Foto: BoBo