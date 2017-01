Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V predstavi je uprizorjenih pet kratkih zgodb, akcijskih komedij, v katerih se deček bori proti muham, kravi, ovci, racaku in papagaju, ki imajo človeške lastnosti. Foto: SNG Nova Gorica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Živalske novice bodo v novogoriškem gledališču zabavale otroke

Deček se z živalmi zapleta v zabavne peripetije

6. januar 2017 ob 14:47

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

V SNG Nova gorica v sredo premierno prihaja na spored otroška predstava namenjena prvi triadi osnovne šole Živalske novice, ki jo je po literarni predlogi Primoža Suhadolčana kot režiserka postavila Ajda Valcl.

Gre za zgodbo o dečku, ki se z živalmi vedno znova zapleta v zabavne peripetije. V predstavi je namreč uprizorjenih pet kratkih zgodb, akcijskih komedij, v katerih se deček bori proti muham, kravi, ovci, racaku in papagaju, ki imajo človeške lastnosti.

"Otroci se ob ogledu predstave identificirajo z glavnim junakom, ki je ob tem, da ga živali postavljajo v take in drugačne situacije, popolnoma normalen otrok," je na predstavi povedala direktorica Gledališča Koper Katja Pegan. Predstava, ki je nastala v koprodukciji novogoriškega in koprskega gledališča, je koprsko premiero že doživela, in sicer 1. oktobra.

Deček vstopa v svet odraslosti

V Gledališču Koper so sicer predstavo Živalske novice igrali že leta 2000, vendar so bile tedaj izbrane drugačne zgodbe, ki jih je režiral Miha Trefalt. Režiserka Ajda Valcl je pred novogoriško premiero povedala, da je iz treh Suhodolčanovih knjig izbrala tiste zgodbe, ki so se ji zdele najbolj uprizorljive, deček pa skozi ta srečanja z živalmi vstopa v svet odraslosti.

Igralec Andrej Zalesjak, ki igra dečka Primoža, je povedal, da mu ni bilo težko "stopiti v čevlje desetletnega dečka", saj je to vlogo sprejel kot vse druge. Po besedah Peganove pa naj bi bila ta vloga zanj več kot primerna.

Poleg Zalesjaka bodo na odru še Medea Novak iz SNG Nova Gorica ter Igor Štamulak in Gorazd Žilavec iz koprskega gledališča. Avtor glasbe je Mirko Vuksanovič, za sceno je poskrbel Marco Juratovec, kostume pa je oblikoval Andrej Vrhovnik.

G. K.