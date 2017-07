Življenje Andree Bocellija na platnu, v filmu tudi Banderas

Italijanskega tenorista igra mladi Britanec Toby Sebastian

14. julij 2017 ob 13:13

Rim - MMC RTV SLO/STA

V Italiji bodo 18. septembra začeli prikazovati film The Music of Silence (Glasba tišine), nastal po avtobiografiji italijanskega tenorista Andree Bocellija.

Novico o tem, da njegova življenjska zgodba kmalu prihaja na platna kinematografov, je slavni pevec sporočil na svojem Facebook profilu.

V filmu Michaela Radforda, posnetem v Rimu in Toskani, je nastopil španski zvezdnik Antonio Banderas, a ne v vlogi Bocellija - to je prevzel 25-letni Britanec Toby Sebastian, znan iz Igre prestolov -, temveč njegovega učitelja.

Film temelji na pevčevi istoimenski avtobiografiji, v njem pa so uporabili več neobjavljenih skladb, ki jih je danes 56-letni Bocelli ustvaril v mladosti, poroča APA.

Angleški režiser Radford, znan po filmu Poštar, za katerega je bil nominiran za oskarja za najboljšo režijo, je skupaj z Anno Pavignanoz in v sodelovanju z Bocellijem podpisal tudi scenarij.

Bocelli, rojen leta 1958 v Toskani, je strast do glasbe kazal že v otroštvu, ko je začel igrati klavir in kasneje še druga glasbila, popoln instrument pa je našel v svojem glasu. Rodil se je s prizadetim vidom in pri 12 letih popolnoma oslepel.

Leta 1994 je s pesmijo Il mare calmo della sera slavil na glasbenem festivalu Sanremo, sledila je prva velika operna vloga v Verdijevi operi Macbeth. Za božič istega leta je že pel skladbo Hitite kristjani (Adeste fideles) papežu Janezu Pavlu II. in desettisočglavi množici vernikov na Trgu svetega Petra v Vatikanu.

Pesem Con te partiro, ki jo je kasneje posnel v duetu s Sarah Brightman z naslovom Time to Say Goodbye, je mesece kraljevala na vrhu svetovnih lestvic in ostaja ena največjih uspešnic vseh časov. V svoji karieri je prodal 80 milijonov plošč.

Novembra lani je napolnil ljubljanske Stožice. Na prvem samostojnem koncertu v Sloveniji je izvedel arije iz oper italijanskih skladateljev ter filmske skladbe, ki jih je objavil na albumu Cinema.

A. K.