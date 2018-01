Življenje kot delo, spalnica kot bojišče: prva slovenska uprizoritev izraelske drame

Po decembrski odpovedi predstava zdaj na sporedu MGL-ja

5. januar 2018 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okoli pojmov, kot so naveličanost, nakopičene zamere in zavedanje o človekovi minljivosti, ki sprožijo plaz očitkov, zmerjanja, obtoževanj in žalitev, pa tudi izraze globokih nežnosti in skrivnostnih prepletenosti, se vrti predstava Življenje kot delo, ki je pred svojo prvo slovensko uprizoritvijo.

Življenje kot delo, stvaritev Hanoha Levina (1943), najbolj uprizarjanega izraelskega dramatika v tujini, bodo drevi uprizorili v studiu Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL). Gre za komično dramo o medsebojnem obračunavanju para v tridesetletnem zakonu.

Ko se dva poznata skoz in skoz

Zgodba, ki jo je na oder postavil režiser mlajše generacije Andrej Jus, se odvija v spalnici zakoncev, moža Jone in žene Levive. Jona iz občutka, da je zapravil svoje življenje, prebudi ženo Levivo in ji naznani, da jo po tridesetih letih zakona zapušča.

Njegovemu razodetju neusmiljen spopad dveh, ki se po dolgih letih skupnega življenja poznata do obisti. Medsebojno obračunavanje je mestoma grenko-sladko, večinoma pa boleče okrutno. Izrečeno je vse tisto, kar si drug o drugem dostikrat mislimo, a zelo redko povemo, so zapisali v MGL-ju.

Hanoh Levin skozi živ in prepričljiv besedni dvoboj mojstrsko in subtilno razgrinja tudi številna kompleksna vprašanja o smislu človekovega bivanja v bližini neizogibne smrti. Ko pa se zakoncema kasneje v igri pridruži osamljeni znanec, se njuna zveza vsaj za hip pokaže z drugačne perspektive, še beremo v gledališkem listu.

Ideja svobode nasproti ideji varnosti

Režiser je besedilo, ki ga je iz hebrejščine prevedel Klemen Jelinčič Boeta, bral kot "zelo intimno predstavo", v kateri moški zagovarja idejo svobode, ker želi pobegniti iz razmerja, ženska pa idejo varnosti. Gledalci se bodo po njegovem mnenju verjetno lahko poistovetili z obema.

Par bosta upodobila Boris Ostan in Jette Ostan Vejrup, obiskovalec bo Gregor Čušin. Dramaturginja je bila Alenka Klabus Vesel, scenografka Urša Vidic, kostumografka Sara Smrajc Žnidarčič, glasbo pa podpisuje Laren Polič Zdravič.

Predstava Življenje kot delo bo prvo slovensko uprizoritev v studiu Mestnega gledališča ljubljanskega doživela drevi ob 20. uri.

P. G., foto: MGL/Aljoša Rebolj