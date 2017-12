"Življenje (še vedno) najde pot": prvi napovednik za Jurski svet 2

Minila so štiri leta odkar so dinozavri uničili tematski zabaviščni park Jurski svet. Otok Isla Nublar je zdaj zapuščen, na njem prebivajo zgolj preživeli dinozavri, ki so v džungli prepuščeni samim sebi. Ko se začne prebujati otoški speči vulkan, se Owen (Chris Prat) in Claire (Bryce Dallas Howard) odpravita na reševalno misijo. Foto: IMDb