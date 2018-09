Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Leta 1900 se je Picasso preselil v Pariz. Osemnajstletni mladenič je že pred tem ustvaril nekaj markantnih del, ki so iskala navdih v barcelonski avantgardi. V naslednjih šestih letih je našel nove vzornike in razvil še bolj oseben slog ter se zelo intenzivno posvetil raziskovanju različnih barvnih palet. Foto: Wikipedia Mlado dekle s košaro cvetja (1905) je bilo del zbirke pokojnega ameriškega bankirja Davida Rockefellerja in je bilo letos na dražbi prodano za šesto najvišjo ceno kake slike na dražbi. Zdaj obstajajo torej že štiri Picassova dela, ki so bila prodana za več kot sto milijonov dolarjev, česar ne moremo trditi za nobenega drugega slikarja. Foto: AP Dodaj v

Življenje v rožnatem (in modrem) skozi Picassove oči

V pariškem Muzeju d'Orsay jeseni Picassovo modro in rožnato obdobje

2. september 2018 ob 16:15

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Picassovo Mlado dekle s košaro cvetja, ki je nedavno na dražbi doseglo ceno 115 milijonov dolarjev, so novi lastniki že dali na posodo: septembra prihaja v Pariz, kjer pripravljajo Picassovo retrospektivo, kakršna "se zgodi le enkrat na generacijo".

V Pariškem Muzeju d'Orsay za 18. september napovedujejo odprtje razstave z naslovom Picasso – modro in rožnato. Postavitev, ki jo pripravljajo v sodelovanju z Nacionalnim Picassovim muzejem v Parizu, bo posvečena modremu in rožnatemu obdobju v mladih letih španskega umetnika Pabla Picassa. Čeprav skoraj ne mine leto brez kake Picassove retrospektive kje na svetu, sodelujoče institucije obljubljajo izkušnjo, kakršna človeka doleti "le enkrat na generacijo".

Nekatere od mojstrovin, ki bodo predstavljene na razstavi, denimo slika La vie iz leta 1903, ki jo danes hranijo v Clevelandskem muzeju umetnosti, bodo prvič razstavljene v Franciji. Kot so zapisali v muzeju, bodo pripomogle k novi interpretaciji obdobja med letoma 1900 in 1906, ki je bilo ključnega pomena v umetnikovi karieri in ki ga v francoskem muzeju doslej še niso celovito predstavili.

Postavitev razstave v Muzeju d'Orsay pa obenem kaže tudi na željo omenjenega muzeja, da v časovni okvir, ki ga pokriva, vključi tudi mladega Picassa ter da se njegovo delo na novo premisli skozi prizmo njegove pripadnosti 19. stoletju.

Največji zvezdnik umetnosti 20. stoletja

Španski slikar, grafik in kipar Pablo Picasso (1881–1973) velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja. Skupaj z Georgesem Braqueom je bil začetnik kubizma in njegov glavni predstavnik.

Rodil se je v Malagi, študiral v Barceloni in Madridu; od leta 1904 je živel in delal v Parizu. Po drugi svetovni vojni se je preselil v Vallavis na Azurni obali, kjer se je med drugim začel posvečati keramiki. Vsako leto je v kraju priredil od dve do tri razstave. Umrl je v Mouginsu.

V svojem izjemno plodovitem ustvarjalnem življenju je prešel več faz. Realističnemu obdobju (1895–1901), v katerem je uporabljal močne barve, je sledilo modro obdobje s slikama La vie in Stari kitarist. Rožnato obdobje (1904–1906) zaznamujeta sliki La toilette in Gertrude Stein.

V obdobju kubizma (1906–1925) so nastale slike Avignonske gospodične, Sedeči akt, Aficionado in Harlekin ter kolaži. Sledilo je obdobje neoklasicizma z elementi nadrealizma (1925–1945), nato pa čas intenzivnega ukvarjanja z grafiko, kiparstvom in keramiko. Razstava v Muzeju d'Orsay bo na ogled od 18. septembra do 6. januarja prihodnje leto.

A. J.