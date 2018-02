Žlahtni cvet deklet vabi na vročo noč v Kinodvoru

"Alternativno" valentinovo (pred valentinovim)

2. februar 2018 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ni še valentinovo, a v Kinodvoru bo nocoj vroče kljub snežnim zametom. Zdaj že tradicionalni filmski maraton Retroseks bo mestni kino za eno noč vrnil v čase Kina Sloga in filmov z žgečkljivo vsebino.

V Kinodvoru nocoj pripravljajo noč erotičnega filma Kinosloga - Retrosex, s katero se poklanjajo spominu na Kino Sloga, ki je v prostorih današnjega mestnega kina pred dobrimi tremi desetletji javno predvajal filme z erotično in pornografsko vsebino. Peta erotična filmska noč bo v znamenju treh velikih avtorjev in njihovega "najbolj žlahtnega cveta deklet".

"V noči erotičnega filma se poklanjamo zgodovini nekoč erotičnega in še danes legendarnega Kina Sloga ter posebnemu poglavju filmske dediščine, kinematografski erotiki v vsej raznolikosti njenih filmskih govoric," so zapisali pri Kinodvoru, kjer filmski večer v znamenju erotike oglašujejo tudi kot "valentinovo predigro".

Finska seksploatacija za ogrevanje

Večer bo ob 19.00 uvedel poslednji film velemojstra finske klasične melodrame Teuva Tulia in njegova Sensuela (1973). Ob koncu 2. svetovne vojne se Laponka Laila usodno zaljubi v modrookega nacističnega pilota Hansa, ki v njej prebudi kipeče strasti. Pri Kinodvoru so film označili za enega "najbolj čudno prismuknjenih vrhuncev seksploatacijskega filma vseh časov".

"Slastna hvalnica življenju" ali križ s spolnostjo pred poroko

Utelešenje dekliške drznosti je Radoživa Lola italijanskega režiserja Tinta Brassa iz leta 1998. Dogajanje je postavljeno na italijansko podeželje v 50. leta prejšnjega stoletja, kjer Lola, ki ji vaščani pravijo Monella (Pobalinka), na vse pretege skuša zapeljati svojega zaročenca, pekovskega vajenca Masetta.

"Vrhovni poet italijanske erotike Tinto Brass daje duška svojemu igrivemu voajerizmu v mehkoerotični komediji Monella. Nostalgični napevi, romantične podobe podeželja, radoživa in razuzdana mladost ter dekliška drznost so v mehkem fokusu Brassove očarljive in slastne hvalnice življenju," so navedli pri Kinodvoru.

Noč erotičnega filma bo 15 minut pred polnočjo zaokrožila "strašansko smešna in strahotno seksi porno komedija" Avtomehaničarke v režiji Američana Garyja Graverja. Štiri mladenke odprejo svojo avtomehanično delavnico, a namesto pokvarjenih avtomobilov najdejo le pokvarjene moške, je vsebino povzela kuratorica programa Maša Peče. Pred tem bodo predvajali kratki francoski film neznanega avtorja Strah in strast (1967).

Ni še prepozno za udeležbo

V Kinodvoru so poudarili, da bodo erotične filme z drznimi, srčnimi in strastnimi protagonistkami kot vselej ponudili na 35-milimetrskih filmskih kopijah, za t. i. Aftersex pa bo poskrbel Radio Študent. Vstopnice za projekcije so še na voljo, tudi polovica paketov za ogled vseh treh filmov, so sporočili iz Kinodvora.

A. J.