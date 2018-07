Zlati booker za roman Angleški pacient Michaela Ondaatjeja

10. julij 2018 ob 11:49

V nedeljo zvečer so v londonski Kraljevi festivalni dvorani kot del praznovanja petdesetletnice prestižne britanske literarne nagrade man booker romanu kanadskega pisatelja Michaela Ondaatjeja Angleški pacient podelili nagrado zlati booker.

Leta 1943 v Šrilanki rojeni Ondaatje je ob prejemu nagrade za britanski BBC povedal: "Niti za sekundo ne verjamem, da je to najboljša knjiga na seznamu ali kakršnem koli seznamu knjig, ki bi lahko bil sestavljen iz z bookerjem nagrajenih knjig".

Devet oskarjev za filmsko adaptacijo

Dodal je, da je k takšnemu rezultatu verjetno pripomogla z oskarjem nagrajena filmska priredba romana v režiji Anthonyja Minghelle. V njem so zaigrali Ralph Fiennes, Juliette Binoche in Kristen Scott Thomas. Film je leta 1996 dobil devet oskarjev, med drugim tudi tistega za najboljšo režijo in za najboljši film.

Članica žirije Kamila Shamsie je Angleškega pacienta označila kot "izjemen roman, ki bralcu zleze pod kožo".

Končna odločitev v rokah bralcev

Pet žirantov je najprej med vsemi dosedanjimi dobitniki nagrade izbralo najboljšega iz vsakega desetletja, zadnjo besedo o tem, kdo s seznama petih nominirancev prejme zlatega bookerja, pa je imela bralska javnost.

V Angleškem pacientu, za katerega je Ondaatje prejel bookerja leta 1992, sta v ospredju tragični ljubezenski zgodbi, položeni v čas konca druge svetovne vojne. Avtor ga je pisal šest let.

Ob 40. obletnici nagrajen Rushdie

Žirijo so sestavljali pisatelj in urednik Robert McCrum, pesnik Lemn Sissay, romanopiska Kamila Shamsie, radijec in pisatelj Simon Mayo ter pesnica Hollie McNish. Iz 70. let preteklega stoletja so predlagali roman V. S. Naipaula V svobodni deželi, iz 80. let Mesečev tiger Penelope Lively, iz prvega desetletja novega tisočletja delo Hilary Mantel Wolf Hall in iz sedanjega desetletja delo Georgea Saundersa Lincoln v bardu. Zmagovalno pa je bilo zadnje desetletje 20. stoletja.

Podobno tekmovanje so organizirali že leta 2008 ob 40-letnici nagrade. Občinstvo je takrat izbralo knjigo Otroci polnoči Salmana Rushdieja, ki je bookerja dobila leta 1981. V romanu je Rushdie zapisal zgodbo Salema Sinaja, ki se je rodil na isto noč kot indijska država. Gre za zgodbo prvih treh desetletij njegovega življenja in življenja njegove domovine.

