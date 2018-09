Zlati lev je poletel k mehiškemu režiserju Alfonsu Cuaronu za avtobiografsko dramo Roma

Za najboljša igralca nagrajena Willem Dafoe in Olivia Colman

8. september 2018 ob 21:06,

zadnji poseg: 9. september 2018 ob 10:43

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Zlatega leva za najboljši film na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobila črno-bela drama Roma mehiškega režiserja Alfonsa Cuarona.

Srebrnega leva za režijo je prejel Jacques Audiard za vestern The Sisters Brothers, v katerem igrajo Joaquin Phoenix, John C. Reilly in Jake Gyllenhaall. Scenarij temelji na istoimenskem romanu Patricka deWitta, glavna protagonista zgodbe sta Eli in Charlie Sisters, zloglasna brata in morilca.

Za najboljšo žensko in moško vlogo sta bila nagrajena Willem Dafoe in Olivia Colman. Dafoe je v francosko-ameriški koprodukciji At Eternity's Gate v režiji Juliana Schnabla upodobil slikarja Vincenta van Gogha, Colmanova pa kraljico Ano v filmu The Favourite grškega cineasta Yorgosa Lanthimosa.

V veliki meri avtobiografska stvaritev

Roma, ki je nastal v Netflixovi produkciji, je po nekaterih navedbah najbolj oseben film Cuarona, med drugim znanega po filmih Jaz pa tebi mamo (2001) in Gravitacija (2013). V njem prepleta niti zgodbe o družini, ki na začetku 70. let preteklega stoletja živi v Ciudadu de Mexicu. Pretežno gre za avtobiografski film, v katerem je v središču zgodba o služkinji Cleo, ki temelji na resnični ženski, ki je skrbela za režiserja, ko je bil otrok. Ta film je poklon ženskam, ki so ga vzgojile, je dejal na podelitvi nagrad.

Znova nagrajeni grški mojster svoje obrti

Veliko nagrado žirije si je prislužil The Favourite, Lanthimos je po Jastogu in Ubijanju svetega jelena zgodbo novega filma postavil na angleški dvor 18. stoletja. Film spremlja šibko kraljico Ano, v imenu katere v resnici vlada njena prijateljica Lady Sarah. V filmu poleg Colemanove med drugim igrata še Rachel Weisz in Emma Stone.

Najboljši scenarij in mladi igralski talent

Za scenarij je bil nagrajen vestern bratov Ethana in Joela Coena, naslovljen The Ballad of Buster Scruggs, ki združuje šest zgodb o Divjem zahodu in v katerem so zaigrali Tim Blake Nelson, ki je tudi prevzel nagrado, James Franco in Liam Neeson. Gre za še eno nagrajeno Netflixovo produkcijo.

Nagrado Marcella Mastroiannija za mladega talentiranega igralca si je prislužil Baykali Ganambarr za vlogo v filmu Nightingale avstralske režiserke Jennifer Kent. Ta film, edini med 21 filmi v tekmovalnem programu, ki ga je režirala ženska, si je prislužil tudi posebno nagrado žirije.

Geografsko in spolno uravnotežena žirija

Žiriji, ki je tokrat odločala o dobitnikih nagrad, je predsedoval mehiški režiser Guillermo del Toro, ki je na lanski Mostri za film Oblika vode prejel zlatega leva. V mednarodni žiriji so bili še v Tajvanu rojena igralka, režiserka, scenaristka in producentka Sylvia Chang, danska igralka Trine Dyrholm, francoska igralka in režiserka Nicole Garcia, italijanski režiser in scenarist Paolo Genovese, poljska režiserka, scenaristka in producentka Malgorzata Szumowska, novozelandski igralec, režiser, producent in scenarist Taika Waititi, avstrijsko-nemški igralec Christoph Waltz ter britanska igralka Naomi Watts.

Na Tajsko nagrada v sekciji novih smernic

Predstavljanju novih smernic v svetovni produkciji je namenjena tekmovalna sekcija Horizonti. Žirija, ki ji je predsedovala grška režiserka, scenaristka in producentka Athina Tsangari, je za najboljšega izbrala film tajskega režiserja Phuttiphonga Aroonphenga, naslovljen Manta Ray.

Ko se ne tekmuje ...

Zunaj tekmovalnega programa so sicer med drugimi prikazali film A Star is Born, režijski prvenec Bradleyja Cooperja, eden bolj pričakovanih dogodkov na festivalu pa je bila premiera doslej nedokončanega zadnjega filma ameriškega igralca, režiserja in producenta Orsona Wellsa The Other Side of the Wind, ki ga je restavriral in dokončal Netflix.

Življenjska poklona igralki in režiserju

Zlatega leva za življenjsko delo sta tokrat prejela britanska igralka Vanessa Redgrave in kanadski režiser David Cronenberg, ki so se jima na festivalu poklonili tudi s posebnima projekcijama.

S podelitvijo nagrad se je tako sklenila 75. Mostra, ki se ob Cannesu in Berlinu uvršča med najpomembnejše filmske festivale na svetu.

M. R., P. G., foto: EPA