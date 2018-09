Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Alfonso Cuaron pozira z zlatim levom za najboljši film. Foto: EPA Dodaj v

Zlati lev za Cuaronovo avtobiografsko dramo Roma

Za najboljšo žensko in moško vlogo nagrajena Willem Dafoe in Olivia Colman

8. september 2018 ob 21:06

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Zlatega leva za najboljši film na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobila črno-bela drama Roma mehiškega režiserja Alfonsa Cuarona.

Srebrnega leva za režijo je prejel Jacques Audiard za vestern The Sisters Brothers, v katerem igrata Joaquin Phoenix in John C. Reilly.

Za najboljšo žensko in moško vlogo sta bila nagrajena Willem Dafoe in Olivia Colman. Dafoe je v francosko-ameriški koprodukciji At Eternity's Gate v režiji Juliana Schnabla upodobil slikarja Vincenta van Gogha, Colmanova pa kraljico Ano v filmu The Favourite grškega cineasta Yorgosa Lanthimosa.

Roma je po nekaterih navedbah najbolj oseben film Cuarona, med drugim poznanega po filmih Jaz pa tebi mamo (2001) in Gravitacija (2013). V njem prepleta niti zgodbe o družini, ki na začetku 70. let preteklega stoletja živi v Ciudadu de Mexicu. V veliki meri gre za avtobiografski film.

Veliko nagrado žirije si je prislužil The Favourite, Lanthimos je po Jastogu in Ubijanju svetega jelena zgodbo novega filma postavil na angleški dvor 18. stoletja. Film spremlja šibko kraljico Ano, v imenu katere v resnici vlada njena prijateljica Lady Sarah.



Za scenarij je bil nagrajen vestern bratov Ethana in Joela Coena, naslovljen The Ballad of Buster Scruggs, ki združuje šest zgodb o Divjem zahodu in v katerem so zaigrali Tim Blake Nelson, ki je tudi prevzel nagrado, James Franco in Liam Neeson.

Nagrado Marcello Mastroianni za mladega talentiranega igralca si je prislužil Baykali Ganambarr za vlogo v filmu Nightingale avstralske režiserke Jennifer Kent. Ta film, edini med 21 filmi v tekmovalnem programu, ki ga je režirala ženska, si je prislužil tudi posebno nagrado žirije.

