Zlati lev za življenjsko delo Vanessi Redgrave, krmarki med evropskim filmom in Hollywoodom

Prejel ga bo tudi režiser David Cronenberg

24. julij 2018 ob 17:42

Benetke - MMC RTV SLO

Britanska igralka Vanessa Redgrave bo na letošnjem 75. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah prejela zlatega leva za življenjsko delo.

Odločitev je sprejel beneški bienale s predsednikom Paolom Baratto na čelu, na predlog umetniškega direktorja festivala Alberta Barbere.

Gledališče, film in televizija

Vanessa Redgrave je znana po številnih gledaliških, filmskih in televizijskih vlogah. Najbolj znane vloge je odigrala v filmih Morgan, Povečava, Camelot, Isadora, Mary, Queen of Scots, Julija, Bostončanke, Howardov kot, Agatha in Misija: Nemogoče.

Za svoje ustvarjanje je prejela številna najuglednejša priznanja, šestkrat je bila nominirana za oskarja, Ameriška filmska akademija ji ga je podelila edinič leta 1977 za stransko vlogo Julije v istoimenskem filmu Freda Zinnemanna.

Biografski film o Isadori Duncan

V naslovni vlogi je zaigrala tudi v biografskem filmu o plesalki Isadori Duncan (1877–1927), za kar je med drugim prejela zlati globus in nagrado za najboljšo igralko v Cannesu. V filmu je šoferja avtomobila upodobil Lado Leskovar.

30. januarja 1937 je gledališki igralec Michael Redgrave v Londonu nastopal v produkciji Hamleta. Med končnim aplavzom je njegov soigralec, Laurence Olivier, avditoriju naznanil: "Nocoj se je rodila velika igralka." Michael je namreč tistega večera dobil hčerko, Vanesso.

Po mnenju umetniškega direktorja beneškega filmskega festivala Barbere lahko igralka z "naravno eleganco, prirojeno zapeljivostjo in izrednim talentom nonšalantno krmari med evropskim filmom in hollywoodskimi produkcijami".

Beneški filmski festival bo potekal med 29. avgustom in 8. septembrom. Kot so najavili že aprila, bo zlatega leva za življenjsko delo dobil tudi kanadski režiser David Cronenberg.

N. Š.