Zlati red za zasluge pianistki herojske moči Dubravki Tomšič Srebotnjak

Darko Brlek dobitnik reda za zasluge

4. julij 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je v veliki dvorani predsedniške palače z zlatim redom za zasluge za življenjsko delo odlikoval pianistko Dubravko Tomšič Srebotnjak. Red za zasluge je prejel umetniški vodja in direktor Ljubljana festivala Darko Brlek za prispevek k slovenski kulturi ter zasluge za programsko odličnost in mednarodno odmevnost kulturno-umetniških prireditev v Ljubljani in Sloveniji.

Dubravka Tomšič Srebotnjak je odlikovana za življenjsko delo in izjemen opus na področju slovenske in svetovne glasbene poustvarjalnosti. "Pianistka nebeške vizije in herojske moči. To sta le dva od številnih izrazov navdušenja, s katerimi so poznavalci glasbene umetnosti opisovali dovršenost izrazne moči pianistke Dubravke Tomšič Srebotnjak," beremo v utemeljitvi.

Pianistka je že pri petih letih pokazala izjemno nadarjenost, pri sedemnajstih je diplomirala na znameniti newyorški glasbeni šoli Julliard in bila na državnem tekmovanju izbrana za največji glasbeni talent ZDA. Debitirala je v znameniti Carnegie Hall z orkestrom Newyorške filharmonije, se izpopolnjevala pri legendarnem pianistu Arthurju Rubinsteinu in skrbno razvijala svoj dar.

V svoji uspešni karieri je sodelovala z najuglednejšimi orkestri sveta, slavnimi dirigenti in glasbeniki ter povsod navduševala sladokusce klasične glasbe. Prejela je številne nagrade in priznanja, med drugim Prešernovo nagrado, ko je imela za seboj že trideset let kariere. Zelo je ponosna tudi na zlato medaljo Mozartovega tekmovanja v Bruslju leta 1967, še piše v utemeljitvi. Skupaj je imela več kot pet tisoč samostojnih recitalov in koncertov ter prav toliko stoječih ovacij. Pri tem ni pozabila slovenskih skladateljev, ki jih je rada predstavila svetovni javnosti, so spomnili v utemeljitvi. Pri največjih svetovnih založbah je posnela več kakor 90 zgoščenk. "Njeni posnetki z več kot sto naslovi temeljnih del pianistične literature, posnetih za slovenski državni radio, so za slovensko kulturo neprecenljivi."

Za pomemben prispevek k razvoju slovenskega pianizma

Ob podelitvi nagrade so spomnili tudi na njeno pedagoško delo; kot profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani je vzgojila več rodov uveljavljenih slovenskih pianistov in pedagogov ter pomembno prispevala k razvoju slovenskega pianizma in glasbene poustvarjalnosti.

"Zaslužna profesorica Dubravka Tomšič Srebotnjak je ena najuspešnejših glasbenih poustvarjalk v slovenskem, evropskem in svetovnem merilu ... Njeno ime bo z velikimi črkami večno zapisano v slovenski in svetovni glasbeni zgodovini," še pišejo o nagrajenki.

Darko Brlek je nagrajen za svoje delovanje na čelu najstarejšega festivala v Sloveniji in največjega v regiji. Kot so zapisali v utemeljitvi, so v uspehu Festivala Ljubljana "vtkani izjemen umetniški čut, vrhunsko znanje in vztrajno prizadevanje Darka Brleka, ki je oktobra 2017 praznoval 25-letnico uspešnega vodenja festivala. Njegovi uspehi so bistveno sooblikovali kakovostno kulturno-umetniško življenje Slovenije in pomembno prispevali k njenemu ugledu v mednarodnem prostoru."

Darko Brlek je uvedel številne novosti, ob tem pa začel načrtno krepiti sodelovanje z Evropskim združenjem festivalov. V tem je sčasoma postal član upravnega odbora in podpredsednik, dvanajst let ga je vodil kot predsednik, zdaj je njegov častni član. "Festival Ljubljana je pod vodstvom Darka Brleka v nekaj letih postal primerljiv z največjimi in najodmevnejšimi evropskimi festivali. Na njegovih koncertih simfonične, komorne in etnoglasbe, v opernih, baletnih in gledaliških predstavah ter muzikalih so se v 25 letih zvrstili številni izjemni umetniki in orkestri svetovnega formata. Med vrhunce programskih dosežkov spada tudi prvič izvedena celotna tetralogija Nibelungov prstan Richarda Wagnerja v Sloveniji v letih 2013 in 2016."

M. K.