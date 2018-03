Zmaga na Festivalu gorniškega filma prvič ostala doma

Navdušil je film Zadnji ledeni lovci

2. marec 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Film Zadnji ledeni lovci Rožleta Bregarja in Jureta Breceljnika je osvojil glavno nagrado 12. festivala gorniškega filma in tako postal prvi slovenski film s tem priznanjem v 12-letni zgodovini festivala.

Mednarodna žirija je poudarila "čarobnost od prvega do zadnjega prizora", ki zaznamuje Breceljnikov film. Nagrado so podelili danes skupaj z drugimi priznanji.

Zadnji ledeni lovci prikazujejo Grenlandijo in njene prebivalce Inuite. "Protagonisti filma nas popeljejo v čudovit in nedotaknjen svet, kjer življenje še vedno poteka skladno z naravo. To je svet, ki izginja, in ustvarjalci filma nam ga predstavijo z izjemnimi posnetki, združenimi v dovršeno celoto. Kompleksna zgodba nas popelje do prefinjenega in ganljivega vrhunca," je glavno nagrado mesta Domžale utemeljila tričlanska mednarodna žirija. Filmska ekipa, ki je uresničila vizijo pokojnega Jureta Breceljnika, je po njenem mnenju ustvarila pravo mojstrovino.



Da je glavno nagrado dobil domači film, direktorja festivala Silva Kara zelo veseli. "Kajti že od samega začetka sem si zamišljal, da bodo z našim festivalom, ki je del združenja 24 festivalov, slovenski filmi lažje prišli v svet," je komentiral.

Nagrado za najboljši alpinistični film je dobil ameriški Klatež: Legenda Freda Beckeyja, v katerem Dave O'Leske "objektivno, dosledno in malce humorno" predstavi enega bolj nenavadnih vrhunskih ameriških alpinistov. Za najboljši plezalni film je žirija izbrala belgijsko Kokosovo navezo, ki je po mnenju žirije še eden od edinstvenih filmov vrhunskega plezalca Seana Villanueva O'Driscolla, ki v njem "sproščeno, duhovito in niti malce samovšečno" prikaže vrhunsko plezanje in divje avanture njegove druščine.

Za najboljši film o gorah, športu in avanturi je bil nagrajen avstrijski film Življenje v štirih elementih Natalie Halla, v katerem lahko, kot je zapisala žirija, gledalci spoznajo, "da smo ljudje le eden izmed elementov, ki sestavljajo Zemljo". Nagrado za najboljši film o gorski naravi in kulturi pa je prejel južnokorejski film Reinkarnacija tibetanskega meniha (Moon Chang-yong, Jin Jeon) o "čudovitem in posebnem odnosu, ki se je spletel med mladim reinkarniranim menihom in starim učiteljem, ki z velikim spoštovanjem skrbita drug za drugega".

Magnetna privlačnost gora prihaja na spored TV Slovenija

Na slovesnosti v ljubljanskem Cankarjevem domu so podelili še nagrado za kratki gorniški film in nagrado Televizije Slovenija. Prvo je dobil kanadski Botanik, s katerim Maude Plante-Husaruk gledalce popelje v Tadžikistan, kjer spoznajo glavnega junaka, ki navdušuje s svojo neomajno voljo, ustvarjalnostjo in zavzetostjo, predvsem pa s skromnostjo in preprostostjo. Nagrado nacionalne televizije, kjer bo tudi prikazan, pa je prejel francosko-britanski film Magnetna privlačnost gora. Film Steva Wakeforda in njegovega glavnega junaka odlikuje vztrajnost pri iskanju odgovora na vprašanje, ali je res vredno tvegati življenje, je zapisala televizijska žirija.

Nagrajene filme lahko še ujamete

12. festival gorniškega filma v Ljubljani, Domžalah, Celju in Mojstrani prikazuje 35 filmov o alpinizmu, plezanju, gorski naravi, kulturi in avanturi. Nagrajene bo od danes do nedelje znova mogoče videti v Cankarjevem domu, Mestnem kinu Domžale in Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

