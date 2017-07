Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 21 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Zmagovalni zbor Carmen manet prihaja iz Kranja. Foto: MMC RTV SLO S snemanja razglednice za EBU. Slovenija bo ena od devetih sodelujočih držav na tem tekmovanju za ljubiteljske pevske zbore. Foto: Aljaž Repnik Vokalistke Carmen manet in njihov zborovodja Primož Kerštanj. Foto: Aljaž Repnik Naše predstavnice se bodo izkazale z venčkom treh pesmi, napisanih posebej za to tekmovanje: Adrca, Aj, zelena je vsa gora in Ta na Solbici. Skladbo sta napisala Samo Vovk in Katarina Pustinek Rakar. Foto: Aljaž Repnik Razglednico za EBU so posneli na čudovitem Brdu. Foto: Aljaž Repnik V pevskem zboru Carmen manet trenutno poje 33 pevk različnih starosti in študijskih smeri. Foto: Aljaž Repnik 33 pevk, 4 Eve, povprečje 25 let, nadpovprečje: 202 centimetra. Foto: Aljaž Repnik »Smo različne, a se imamo rade, ker nas druži skupna strast do ustvarjanja lepe glasbe in ker smo prav vse ženske, ki jih ni strah novih izzivov,« pravijo članice Carmen manet. #DihajmoSkupaj #BreathingTogether #EurovisionChoir Foto: Aljaž Repnik

Zmaga slovenskega zbora Carmen manet na Evrovizijskem zboru leta 2017

Na tekmovanju je sodelovalo devet držav EBU-ja

22. julij 2017 ob 20:17,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 22:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski zbor Carmen manet je zmagovalec tekmovanja za zborovske pevce Evrovizijski zbor leta, ki je namenjeno ljubiteljskim pevskim zborom iz držav članic EBU-ja.

Slovenske glasove v Rigi, kjer je potekalo tekmovanje, so zastopala dekleta iz Kranja. Ženski pevski zbor Carmen manet je za zastopanje Slovenije na prvem tekmovanju Evrovizijski zbor leta izbralo Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija s finančno podporo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Na tekmovanju je sodelovalo devet držav članic EBU-ja, ob Sloveniji še Avstrija, Danska, Estonija, Latvija, Belgija, Nemčija, Madžarska in Wales. Vsak zbor je izvedel šestminutni pevski nastop v poljubni zvrsti, ocenjevala pa jih je strokovna žirija na čelu z britanskim skladateljem Johnom Rutterjem in latvijsko mezzosopranistko Elīno Garanča. Zmagovalni zbor za nagrado dobi snemanje plošče. Prireditev sta vodila ameriški skladatelj Eric Whitacre in Latvijka Eva Johansone. Na TV Slovenija je prenos komentiral Igor Velše.

Pevke zbora Carmen manet so nastopile z glasbo mladih slovenskih skladateljev Sama Vovka in Katarine Pustinek Rakar. Skladatelja sta svoji skladbi, ki sta prepleteni s slovenskim ljudskim izročilom, napisala prav za to priložnost. Skladba Adrca (skladateljica Katarina Pustinek Rakar) opisuje življenje ženske v slovenski ljudski pesmi, spremljevalni rekvizit v vseh pesmih je ruta (narečno adrca), ki je bila nekoč nepogrešljiv del ženske oblačilne podobe. Spremljamo odraščanje dekleta, prvo zaljubljenost, poroko, rojstvo otroka, slovo od moža, ki odhaja v vojsko, in žalovanje ob njegovi smrti. Splet ljudskih pesmi se konča z vstajenjsko pesmijo Aj, zelena je vsa gora (peli so jo na velikonočni ponedeljek), ki simbolizira nov začetek in novo upanje. Skladba Ta na Solbici Sama Vovka se prav tako zgleduje po ljudskem melosu slovenske manjšine v Reziji, tudi besedilo je v rezijanščini. Pripoveduje o tradicionalnem praznovanju poroke v vasi Solbica v Reziji, kjer razposajeni topot nog plesalcev preglasi reko Bilo in odmeva od Kanina. Sodobna glasbena podoba vključuje tudi tradicionalno grleno petje, topot z nogami in ploskanje.

Gostiteljica tega prvega tekmovanja je bila latvijska televizija (LTV), sklepni večer pa je bil v Areni Riga v latvijski prestolnici – tam, kjer je potekal tudi letošnji izbor za Pesem Evrovizije.

"V okviru ekspertne skupine za glasbo in ples pri EBU-ju smo se uredniki že več let pogovarjali o tem, da bi poleg televizijskih tekmovanj evrovizijski mladi glasbeniki in evrovizijski mladi plesalci organizirali tudi malce drugačen format izbora TV-talentov, zborovsko Evrovizijo. Letos nam bo to uspelo uresničiti, saj bo v soboto, 22. julija, v okviru Evropskih zborovskih iger, ki se bodo, letos že tretjič, odvijale od 16. do 23. julija v Rigi, odvilo prvo tekmovanje ljubiteljskih zborov za naziv Evrovizijski zbor leta," pravi Danica Dolinar, urednica Uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija.

Evrovizijski zbor leta je del priljubljenega mednarodnega tekmovanja Evropske zborovske igre, ki jih v sodelovanju z LIVE RIGA pripravlja nemški organizator Interkultur, od 1988 vodilni v svetu pri organizaciji zborovskih tekmovanj in festivalov.

Evropske zborovske igre letos potekajo že tretjič, nastale pa so na osnovi olimpijskih idealov, da s pesmijo v poštenem, miroljubnem tekmovalnem duhu združujejo ljudi in narode. Leta 2014 so bile igre izjemno obsežne in uspešne, saj je na njih sodelovalo 460 zborov s 27.000 pevci iz 73 držav.

Kdo so Carmen manet in njihov Primož?

Carmen manet (lat. pesem ostane) je ženski pevski zbor nekdanjih dijakinj Gimnazije Kranj, ki se redno udeležuje domačih in tujih tekmovanj in za svoje izvedbe prejema najvišje nagrade. Zbor je osvojil priznanja na mednarodnih tekmovanjih v Rivi del Garda (Italija), Petrinji (Hrvaška), Guangdžuju (Kitajska), Riminiju (Italija), Tuhlju (Hrvaška) in v Montreuxu (Švica); na zadnjega so izjemno ponosni, saj so prejeli tudi absolutno lovoriko – veliko nagrado mesta Montreux.

V zboru poje 33 pevk različnih starosti in študijskih smeri. Povprečna starost članic je 25 let, med članicami pa so najbolje zastopane matematičarke in biologinje, po štiri iz vsake smeri, nekaj je glasbenic, študentk jezikov, sociologije, specialne pedagogike, arhitekture, medicine, prava in drugih smeri. Največ pevk sliši na ime Eva, kar štiri se tako predstavijo. (Po)hvalijo se tudi z 'najvišjim slovenskim dirigentom', zborovodja Primož Kerštanj namreč v višino meri 202 cm.

Članice Carmen manet pravijo: "Smo različne, a se imamo rade, ker nas druži skupna strast do ustvarjanja lepe glasbe in ker smo prav vse ženske, ki jih ni strah novih izzivov."

Primož Kerštanj, zborovodja in glasbeni pedagog, vodi zbor od ustanovitve leta 2011. V dozdajšnji karieri je vodil že kar nekaj glasbenih zasedb, med drugim zbor Vox Carniola (Jesenice) in APZ France Prešeren (Kranj). Osem let je bil zborovodja Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Kranj in zbor pripeljal v sam vrh slovenske mladinske zborovske scene. O tem priča 12 osvojenih zlatih priznanj na domačih in tujih tekmovanjih. Dvakrat je prejel tudi mednarodno priznanje za najboljšega zborovodjo. Tudi z mladim ženskim zborom Carmen manet si je prislužil že kar nekaj vidnih nagrad na domačih in tujih tekmovanjih.

Š. Š., M. K., P. G., Fotografije: Aljaž Repnik