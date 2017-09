Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Elisabeth Moss je emmyja za najboljšo igralko v dramski seriji prejela iz rok Oprah Winfrey. V ozadju so njene soigralke iz Dekline zgodbe. Foto: Reuters Prepričan sem, da bo televizija HBO nocoj odšla domov s celim kupom emmyjev, ki pa jih bodo morali pretopiti, da bodo naslednje leto lahko plačali odkupnino hekerjem. voditelj Stephen Colbert Na oder je svoj (zdaj že slavni) govorniški podij pririnil Sean Spicer osebno. marsikoga je to sicer zmotilo, češ da je še prezgodaj, da bi mu Amerika preko humorja "odpustila" za njegovo vlogo v Trumpovi administraciji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zmagoslavje Dekline zgodbe in Velikih malih laži na emmyjih; v stranski vlogi tudi Trump

Politika v ospredju - v nagrajenih serijah in na odru

18. september 2017 ob 08:54

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Politično obarvane vsebine so bile rdeča nit tako nagrajenih serij kot tudi same podelitve letošnjih emmyjev. Najvišji priznanji sta dobili distopična literarna adaptacija Deklina zgodba (The Handmaid’s Tale) in satira Podpredsednica (Veep), največ kipcev pa je po zaslugi parodij na račun predsednika Trumpa domov odnesla ekipa oddaje Saturday Night Live.

Ameriški predsednik, ki nikoli ni osvojil emmyja (čeprav ima za seboj kariero v resničnostnem šovu), je bil tarča številnih šal na slovesnosti, ki se poklanja najboljšim dosežkom na televiziji. "Če bi Trump kdaj dobil emmyja, verjetno nikoli ne bi kandidiral za predsednika," je voditelj Stephen Colbert pripomnil v svojem uvodnem govoru. "Vi ste krivi! Ni vam odpustil in vam tudi nikoli ne bo! K sreči pa, za razliko od predsedniškega mandata, emmyje dobijo izbranci ljudstva."

"Spicey" in Trump na zmagovalnem odru

Nobeno presenečenje ni, da je v takem kontekstu prireditve emmyja dobil Alec Baldwin, ki je v zadnjem letu Američane zabaval s svojim oponašanjem Trumpa v NBC-jevi zabavni oddaji Saturday Night Live. Ekipa SNL-ja, ki je lani zabeležil najvišjo gledanost v zadnjih 23 letih, je domov odnesla devet nagrad, tudi tisto za najboljšo oddajo s skeči, za igralko Kate McKinnon ter za Melisso McCarthy, ki je blestela kot oponašalka (zdaj že nekdanjega) predstavnika Bele hiše za stike z javnostjo, Seana Spicerja.

"Če zmagate, se ne pozabite zahvaliti vsem, ki so vam pomagali do nagrade. Predvsem Igri prestolov, ki letos ni prišla v poštev za nominacijo," je pripomnil Colbert - in najbrž ni bil daleč od resnice. Igra prestolov letos zaradi (pre)poznega datuma premiere ni mogla biti nominirana, kar je imelo tudi svoje prednosti: med nagrajenci se je znašlo nekaj novih naslovov in obrazov.

Več zgodb žensk (za kamero in pred njo)

Še posebej zmagoslavno so večer zaokrožile številne serije, ki so se letos osredotočale na ženske like in zgodbe, denimo kriminalka Velike male laži, znanstveno-fantastična drama Deklina zgodba ter humoristična serija Veep; režiserke, producentke in scenaristke so letos tako domov odnesle več priznanj kot v prejšnjih letih.

Jasno je bilo, da bo enkrat emmyja za najboljšo dramsko serijo dobil kateri od ponudnikov vsebin na zahtevo - nismo pa si mislili, da bo to podjetje Hulu, ne pa denimo Netflix ali Amazon. Hulujeva serija Deklina zgodba, v kateri Elisabeth Moss igra spolno sužnjo totalitarnega režima, je osvojila osem emmyjev, vključno s tistimi za najboljšo dramsko serijo, igralko (Elisabeth Moss), igralko v stranski vlogi (Ann Dowd), scenarij in režijo. v kategoriji najboljše serije je ekipa premagala Netflixovo nadnaravno grozljivko Stranger Things, NBC-jevo This is Us in drugimi.

Med nagrajenci, ki so emmyja dobili prvič, je tudi Donald Glover: po zaslugi serije na tem hip hopa Atlanta je postal najboljši režiser, pa tudi najboljši igralec v komediji. definitivno pa novinka ni Julia Louis-Dreyfus, ki je za vlogo podpredsednice v seriji Veep osvojila že svojega šestega zaporednega emmyja.

Sterling K. Brown je postal najboljši igralec v dramski seriji; emmyja mu je prinesla vloga Afroameričana, ki ga v srce parajoči NBC-jevi seiji To smo mi (This Is Us) posvoji belska družina.

Konkurenca je bila letos še posebej ostra v kategoriji miniserij; na koncu je zmagal favorit, HBO-jeva kriminalka Velike male laži (Big Little Lies). Na koncu so pobrali osem emmyjev, tudi za miniserijo, za Nicole Kidman, ki igra zlorabljano ženo nasilnika, za Lauro Dern in Alexsandra Skarsgarda kot osrednjega negativca, pa tudi za scenarij in režijo. Kidmanova je v svojem zahvalnem govoru pripomnila, da da je serija "nastala zaradi frustracije, ker ni bilo dobrih vlog za ženske. Več vlog za ženske, prosim!"

Več sledi.

A. J.