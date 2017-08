Zmaj 'ma mlade in se letos veliko klati tudi po ulicah Postojne

Začenja se 21. kulturni festival

22. avgust 2017 ob 16:09

Postojna - MMC RTV SLO, STA

Postojnski festival Zmaj 'ma mlade ljubiteljsko in prostovoljno organizirajo mladi prostovoljci, ki verjamejo, da bi bil njihov kraj brez tega festivala pust in brez svoje prave poletne podobe.

Kot pravi Manja Vesel, ena izmed organizatorjev festivala Zmaj 'ma mlade, je "prav to gonilo v ustvarjanju ene največjih in najodmevnejših prireditev pri nas". "Potrudimo se, da ponudimo tudi različne športne dogodke in delavnice za otroke."

Danes se začenja 21. izvedba tega kulturnega festivala, ki prinaša 13 dni kulturnega, športnega in zabavnega programa. V vseh letih festival ostaja zvest temu, da je namenjen tako domačinom kot turistom in tudi letos so vsi dogodki brezplačni. Gre za kolaž različnih dogodkov za vse generacije, v okviru katerega bo drevi ob 20. uri uvodno nastopila skupina Demolition group.

Za njimi se bodo na koncertnih odrih festivala zvrstili med drugim še Aritmija feat. Sabiha Khan & Vinayak Netke, Ana Pupedan, Eightbomb in Jardier, Boris Cavazza Kvartet s predstavitvijo avtorskega albuma 11 korakov, Marko Hatlak & Kapobanda, Raggalution, Elvis Jackson in Katja Šulc feat. Pier & Igor Matković. Sklepni koncert letošnjega festivala bo v soboto, 2. septembra, ko se na Zmajev oder po dolgih letih vrača zasedba Čompe.

Natančen razpored programa si lahko pogledate tukaj.



Zmaj 'ma mlade letos prinaša na ogled tudi dve razstavi. Makedonski umetnik Sali Ertunc se bo v Mladinskem centru Postojna predstavil z razstavo Nisem zapisal, zato sem narisal. Z razstavo Naravnost v naravo pa domača ilustratorka in oblikovalka Barbara Kogoj, ki oblikuje tudi Zmajevo podobo. Njena dela bodo na ogled v avli Inštituta za raziskovanje krasa ZRC-ja SAZU-ja.

Tudi najmanjši živalski cirkus na svetu

Vsaka izvedba festivala prinaša nekaj novega in posebnega. Letos bodo to kinopredstave za otroke ob četrtkih, velik poudarek bo tudi na uličnem dogajanju. Tudi letošnji zadnji dan bo namenjen oživitvi širšega mestnega jedra Postojne na različnih lokacijah z dogodkom Po-stoj na ulici.

Gledališki odri in ulice letos na festivalu ponujajo ulična gledališča iz Italije - Gli Eccentrici Dadaro s predstavo Operativci! in Sinakt CircoTeatroDanza z akrobatsko predstavo Baroco-classique. Iz Belgije prihaja Ben Zuddhist z najmanjšim živalskim cirkusom na svetu. V sklopu gledališč se bosta zgodila tudi večer stand up komedije ter predstava Jureta Godlerja in Tilna Artača, naslovljena GodArt. Festival se bo z ognjenim spektaklom Pilenai v izvedbi KD Priden možic sklenil 3. septembra.

P. G.