Zmenek na slepo: Vsi izvajalci festivala Ment - vsak na svojem plakatu

Oštevilčene in podpisane plakate bo mogoče tudi kupiti

25. januar 2018 ob 16:17

Nastopajočim na letošnjem Mentu tudi letos poleg prostora na enem izmed prizorišč festivala pripada še posebej ob tej priložnosti zasnovan plakat. Nalogo, da njihovo glasbo prenesejo v vizualno govorico, so zaupali več kot 60 umetnikom, nastala pa je zbirka plakatov, ki jo slab teden pred začetkom četrtega festivala predstavljajo v galeriji DobraVaga.

Razstava plakatov je nadaljevanje vizualnega sklopa appointMENT, ki so ga organizatorji Menta začeli lani. Zamišljen je kot prodajni razstavni projekt, na katerem predstavijo serijo edinstvenih glasbeno-umetniških plakatov v omejeni izdaji. Te je ustvarilo 50 umetnikov, ki jim je bil dodeljen eden izmed glasbenih izvajalcev festivala, katerega glasba je služila kot glavni vir navdiha za ustvarjanje – tako se tudi samo ime appointMENT nanaša na "zmenek na slepo" med ustvarjalcem in glasbenikom.

Letos na japonskem risografu

Letos so umetniki ustvarjali z novo tehniko - riso printu oziroma tiskanje z risografom. Gre za varčen in do okolja prijazen tiskalnik japonskega izvora, ki zaradi postopka tiskanja, podobnega sitotisku, omogoča svojevrstno prekrivanje barv in s tem unikaten videz printov. Za procesom tiskanja stoji Riso Paradiso, domače društvo ljubiteljev risografije, ki je edino v Sloveniji z lastnim risografom.

Iz zvočnika na papir

Izbor sodelujočih likovnih umetnikov je letos pestrejši in številčnejši kot lani, saj se je mladim domačim ustvarjalcem pridružila sveža sodobna umetniška produkcija z območja širše balkanske regije. Sodelujoči umetniki prihajajo z različnih področij ustvarjanja, kot so ilustracija, slikarstvo, grafično in industrijsko oblikovanje, risba in grafitarstvo, prav tako raznovrstni pa so tudi njihovi načini interpretacije glasbe. Zvok češke zasedbe Manon Meurt je na plakat prenesla Milica Golubović, ki je ustvarila eteričen, skoraj nadrealističen svet podob, nastal po navdihu njihovega dreampop in shoegaze zvoka.

Večplastnost švedske zasedbe Hater in nežen melanholični glas njihove pevke Caroline je s pomočjo barv ujela Urška Alič. Simon Kocjančič pa je ob poslušanju srbskih mladeničev Dogs in Kavala ustvaril njihovemu zvoku primeren kolaž s pridihom psihedelije ter se poigral tudi s samim imenom benda.

Poleg naštetih umetnikov so plakate ustvarjali še Nevena Aleksovski, Žiga Aljaž, Ivana Armanini, Miha Artnak, Žiga Artnak, Ivan Blažetić – Šumski, Nina Čelhar, Klara Debeljak, Manuel Fabris, Mina Fina, Davor Gromilović, Nika Ham, Tisa Neža Herlec, Horrid Habits, Maja Horvat, Eva Juričan, Ena Jurov, Ferero Roše, Filip Kolačkov, Matjaž Komel, Kopito Zla, Petra Korent, Anita Kos, Alin Kostiov, Aljaž Košir – Fejzo, Biba Košmerl, Emil Kozole, LeaLudvik, Marko Lekić, Linnch, Lo Milo, Matija Medved, Miron Milić, Sai Pan, Pekmezmed, Neža Penca, Miha Perne, Jan Pogorelec, Nejc Prah, Tereza Prepadnik, Ela Puc, Zoran Pungerčar, Dušan Rajić, Anja Romih, Rok Roudi, Nika Rupnik, Michaela Selmani, Smelly Feet Guy, Marko Stojanović, Sanja Stojkov, Jure Šajn, Marko Šajn, Dorijan Šiško, Dorotea Škrabo – Skrabzi, Vedran Štimac, Alma Balo Topalović, Iva Tratnik, Nina Urh, Brina Vidic, Jan Virant, Leon Zuodar, Maša P. Žmitek in Nana Wolke.

Razstavo plakatov bodo v galeriji DobraVaga odprli danes ob 20.00, dela bo mogoče tudi kupiti – vsak plakat bo dostopen v 20 oštevilčenih in signiranih izvodih.

