Zmuzljivi svet pariškega boema, Henrija de Toulousa-Lautreca

Razstavo v Milanu lahko ujamete do februarja

16. oktober 2017 ob 10:50

Milano - MMC RTV SLO, STA

Henri de Toulouse-Lautrec je umetniško avantgardo poznega 19. stoletja s plakati, grafikami in ilustracijami v revijah približal širšim množicam ter zgradil "most" med bordeli in saloni. Njegovo delo je bilo prisotno v vseh porah pariškega življenja - zdaj pa bo navdih v njem iskal tudi Milano.

V milanski Kraljevi palači bo od torka na ogled razstava Izmuzljivi svet (ll mondo fuggevole), ki bo na ogled ponudila okoli 250 del francoskega slikarja, grafika in ilustratorja Henrija de Toulousa-Lautreca (1864-1901). Med njimi bo 35 slik, 22 plakatov ter številne litografije in jedkanice.

Toulouse-Lautrec velja za enega najvznemirljivejših predstavnikov francoske umetnosti 19. stoletja. Dela za milansko postavitev, ki bo na ogled do 18. februarja 2018, so posodili Muzej Toulouse-Lautreca iz francoskega Albija ter številni priznani svetovni muzeji in galerije, med njimi londonska galerija Tate in washingtonska Narodna galerija umetnosti.



Henri de Toulouse-Lautrec se je rodil v Albiju kot potomec stare plemiške rodbine. Bolehal je za redko prirojeno boleznijo, zaradi katere je pri 14 letih utrpel zlom obeh stegnenic. Od leta 1882 je živel v Parizu, kjer je postal del umetniškega dogajanja v četrti Montmartre in bil reden gost zabavišč, kot sta bila Moulin Rouge ter Moulin de La Galette. Sredi 80. let 19. stoletja je na Montmartru odprl tudi svoj atelje.

Pod vplivom Edgarja Degasa, impresionistov in japonskih mojstrov lesoreza je razvil samosvoj slog svobodnih linij in robljenih barvnih ploskev, s katerim je ironično odmaknjeno, a vendar z naklonjenostjo upodabljal predvsem motive iz pariškega nočnega življenja, med drugim plesalke kankana ter pevke.

V uroku "zelene vile"

Zaradi svoje fizične hibe in nizke rasti je bil umetnik vseskozi v stiski in je trpel za depresijo. Tolažbo je iskal v alkoholu in v tedaj med umetniki priljubljenem absintu. Zloraba ga je privedla do alkoholnega delirija in ga je tudi stala življenja. Umrl je pri 36 letih.

Toulouse-Lautrec spada med ključne umetnike predvečera ali kar začetka moderne umetnosti, torej časa fin de siecla, art nouveauja, časa, ki je prinesel vrednostno izenačenje lepih in uporabnih umetnosti. Enako pozornost so začeli namenjati ne le slikam in kipom, ampak tudi pohištvu, raznim predmetom in seveda plakatu kot eni prvih oblik oglaševanja.

A. J.