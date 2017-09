Znakovne podobe Lile Prap na ogled v velenjski galeriji

Literarna izpoved blizu tako otrokom kot odraslim

7. september 2017 ob 18:49

Velenje - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Velenje se je odprla razstava ilustracij, knjig in lutk Znakovne podobe, ki jih je ustvarila pisateljica in ilustratorka Lilijana Praprotnik Zupančič z umetniškim imenom Lila Prap.

S svojimi izjemnimi ilustracijami je Lila Prap osvojila tudi druge celine. V Galeriji Velenje se bo predstavila z izborom svojih najbolj prepoznavnih ilustracij, knjižnih objav v številnih svetovnih jezikih, prostorsko postavitvijo, uprizoritvijo lutkovne predstave z njenimi liki, filmi, učbeniki in sestavljankami.

Njena likovna in literarna izpovednost je blizu otrokom in odraslim, ker v vseh zgodbah in ilustracijah ohranja otroškost, razumljivost in enostavnost, pri ilustracijah s ploskovitim slikanjem in z mehkobo, ki jo izpelje iz žametnih pastelov. V posameznih živalskih skupinah so karakteristike posameznih likov poudarjene v tako jasni in stilizirani predstavitvi, da se ob pogledu podob gledalec spontano nasmeji, navajajo v galeriji.

V Galeriji Velenje bodo ves mesec ob razstavi Lile Prap pripravili še vrsto dogodkov in dejavnosti. Tako bodo 12. septembra pripravili posebno vodstvo za otroke po razstavi, 14. septembra bo na sporedu Pravljična urica - Zakaj, od 18. pa do 22. septembra pa bodo v programu Radovednost je lepa čednost gostili skupine otrok iz vrtcev.

V torek, 26. septembra, bodo avtorico razstave povabili na pogovorni večer, 28. septembra bodo priredili ustvarjalno delavnico za najmlajše, razstavo pa zaključili 30. septembra z lutkovno predstavo Dinozavri?!, ki jo je po njeni slikanici priredil Saša Jovanović.

G. K.