Znamenita Ranzingerjeva vila za zdaj ostaja v javni rabi

Vila v Begunjah na Gorenjskem iz poznega 19. stoletja

9. december 2018 ob 14:14

Ranzingerjeva vila v Begunjah na Gorenjskem je sicer šla letošnjega marca na javno dražbo, na kateri jo je radovljiška občina skušala prodati najmanj za izklicno ceno v višini 299 tisoč evrov, vendar ker ni nihče vplačal varščine, je bila dražba preklicana.

Po preklicu dražbe pa so bila vse glasnejša tudi nasprotovanje domačinov, ki si želijo, da bi vila še naprej služila potrebam kraja in ne bi postala zasebno domovanje ali počitniška hiša - da bi torej ostala v javni rabi. V tej spomeniško zaščiteni vili ima svoje prostore društvo upokojencev in tako bo tudi ostalo še najmanj štiri leta.

Društvo upokojencev, ki skrbi za vilo in njen vrt, ima v njej tudi gostinski lokal. Do leta 2022 naj bi občina preuredila gasilski dom in v njem uredila manjšo večnamensko dvorano in društvene prostore. Svet krajevne skupnosti se je namreč nedavno odločil, da je dvorano bolje urediti v gasilskem domu kot v Ranzingerjevi vili.

Zgradbo že vidno načenja zob časa

"Po letu 2022 še ne vem, kaj se bo zgodilo z vilo. Najprej moramo zagotoviti pogoje za delovanje vseh društev in za njihove aktivnosti," pravi radovljiški župan Ciril Globočnik. Predsednik Turističnega društva Begunje Peter Kolman pa pojasnjuje, da si v Begunjah želijo, da bi vila tudi v prihodnje ostala namenjena kraju in da bi ji dali nove vsebine.

"Je posebna stavba, ki ima svojo zgodovinsko in kulturno vrednost ter bi bilo škoda, da bi prišla v zasebne roke," je ocenil Kolman in dodal, da bi jo lahko namenili tudi turistični dejavnosti in ji dodali vsebine, ki bi omogočale, da bi se zgradba, ki jo že vidno načenja zob časa, lahko s prihodki sama vzdrževala.

Zgradba s konca 19. stoletja

Vilo, ki poleg graščine Katzenstein in ruševin gradu Kamen spada med znamenitejše zgodovinske stavbe v Begunjah na Gorenjskem, je leta 1897 zgradil zdravnik Juraj Catti s hrvaške Reke, ki je bil tudi navdušen numizmatik in sadjar. Po Cattijevi smrti je posestvo kupil potomec znamenitih industrialcev in lastnikov glažut, po katerem je Ranzingerjeva vila dobila ime, in ki je nadaljeval tudi s sadjarsko dejavnostjo. Po drugi svetovni je bila posest skupaj z vilo nacionalizirana.

Zgradba ima v kleti, pritličju, nadstropju in mansardi 452 kvadratnih metrov površin. Okoli vile so urejen vrt, dostopna pot in parkirišče. Vila je v samem središču kraja, v bližini vrtca in muzeja Avsenik. Lokacija stavbe je praktična in prikladna, da v njej potekajo dejavnosti, ki služijo potrebam kraja, pa poudarjajo domačini.

