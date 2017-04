Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lani je kresnika prejel Miha Mazzini za roman Otroštvo, letos pa je pisatelj nominiran za delo Zemljevidi tujih življenj. Foto: BoBo Goran Vojnović je tretjič nominiran za kresnika. Dvakrat je nagrado že prejel, in sicer za prvenec Čefurji raus! in svoje drugo delo Jugoslavija, moja dežela. Tokrat je nominiran za roman Figa. Foto: BoBo Veliko peterico romanov bo žirija oznanila mesec dni pred kresnim večerom, na kresni večer, 23. junija, pa bo na ljubljanskem Rožniku izbran zmagovalec. Foto: BoBo Sorodne novice Kresna krona Mihi Mazziniju za roman Otroštvo, demitiziranju otroštva kot zlate dobe življenja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Znana je deseterica, ki se poteguje za letošnjega kresnika

Trije stari znanci nagrade in trije prvenci

22. april 2017 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kot veleva tradicija, smo dva meseca pred prižigom kresnega ognja na ljubljanskem Rožniku dobili deset nominirancev, ki so v igri za letošnjo literarno nagrado kresnik. V ožji izbor so se uvrstili romani Tine Batista Napotnik, Ivane Djilas, Tadeja Goloba, Jurija Hudolina, Gašperja Kralja, Mojce Kumerdej, Mihe Mazzinija, Toma Podstenška, Romana Rozine in Gorana Vojnovića.

Pisateljica Tina Batista Napotnik je nominirana za roman Tunel (Mladinska knjiga), Ivana Djilas za Hišo (Cankarjeva založba), Tadeju Golobu je nominacijo prineslo Jezero (Goga), Juriju Hudolinu Osnove ljubezni in zla (Beletrina), Gašperju Kralju pa Rok trajanja (Založba /*cf.). Sveža dobitnica nagrade kritiško sito Mojca Kumerdej si je s Kronosovo žetvijo, za katero je letos že prejela tudi nagrado Prešernovega sklada, prislužila še eno nominacijo (Beletrina). Lanski dobitnik kresnika Miha Mazzini se je med nominirance vrnil z Zemljevidi tujih življenj (Goga), Tomo Podstenšek je nominiran za Papir, kamen, škarje (Litera), Roman Rozina za Zločin in ljubezen (Modrijan), dvakratni dobitnik kresnika Goran Vojnović pa je tokrat nominiran za roman Figa (Beletrina).

Žirija nagrade, ki jo za najboljši roman preteklega leta podeljuje časopisna hiša Delo, je izbirala med približno 110 romani z letnico 2016. O romanesknih presežkih presojajo pisateljica in literarna kritičarka Tina Vrščaj, pesnica in novinarka kulturne redakcije nacionalnega radia Tina Kozin in novi član, Alen Albin Širca, asistent na omenjenem oddelku Filozofske fakultete, vodi pa jih profesor z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani Tone Smolej.

Čez mesec dni bo žirija deseterico oklestila na pet nominirancev, na kresni večer 23. junija pa bodo na tradicionalni slovesnosti na Rožniku razglasili, kdo je letošnji zmagovalec.

Nekaj starih znancev in trije prvenci

Med letošnjimi nominiranci so trije nagrado že prejeli. Mazzini, ki se je med nominirano deseterico uvrstil že trikrat, je lani žirijo prepričal z romanom Otroštvo. Tadej Golob je leta 2010 slavil s Svinjskimi nogicami, Goran Vojnović pa je kresnika prejel dvakrat - prvega leta 2009 za prvenec Čefurji raus!, leta 2013 pa še za svoj drugi roman Jugoslavija, moja dežela.

Med nominiranci za kresnika so se doslej znašli tudi Jurij Hudolin (leta 2014 je bil nominiran za Ingrid Rosenfeld), Tomo Podstenšek (leta 2013 za Sodbo v imenu ljudstva) in Roman Rozina (2011 za Galerija na izviru Sončne ulice). Trije nominiranci pa podpisujejo literarne prvence, in sicer Tina Batista Napotnik, Ivane Djilas in Gašper Kralj.

Od leta 1996 na Rožniku

Nagrado kresnik podeljujejo od leta 1991 na pobudo pisatelja Vlada Žabota. Prvič so jo podelili v Razkrižju ob Murinih mrtvicah, zatem na domačiji Josipa Jurčiča na Muljavi, od leta 1996 pa je, z izjemo dvakratne podelitve na Ljubljanskem gradu, prizorišče slovesnosti ljubljanski Rožnik. Doslej so nagrado, ki lavreatu prinese tudi 5.000 evrov, prejeli še Lojze Kovačič (dvakrat, drugega namenila posmrtno), Feri Lainšček (dvakrat), Miloš Mikeln, Andrej Hieng, Tone Perčič, Berta Bojetu, Vlado Žabot, Zoran Hočevar, Drago Jančar (trikrat), Andrej E. Skubic (trikrat), Katarina Marinčič, Rudi Šeligo, Alojz Rebula, Milan Dekleva, Štefan Kardoš in Davorin Lenko.

M. K.