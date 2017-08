Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avtorji zgodb bodo razglašeni v petek, 25. avgusta, na Radijskih nočeh v Stari Ljubljani. Foto: arhiv programa ARS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Znane so zmagovalne zgodbe Arsovega literarnega natečaja

Na radijskih valovih v jesenskih oddajah Literarni nokturno

5. avgust 2017 ob 16:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Žirija tradicionalnega natečaja za najboljšo kratko zgodbo, ki ga vsako leto razpisuje Uredništvo za kulturo Tretjega programa Radia Slovenija – programa Ars, je letos izbrala pet zgodb za odkup, tri pa je nagradila.

Letošnji razpis končujejo brez prve nagrade, podelili pa so dve enakovredni drugi nagradi, in sicer avtorjema zgodb V zraku (šifra cepelin UKV) in Periferno (šifra Periferno). Tretjo nagrado prejme avtor zgodbe z naslovom Filomena (šifra Kolesarski izlet). Strokovna komisija je za odkup predlagala zgodbe Cici Mici in ruska ruleta (šifra Hojladrija drom), Tujec (brez šifre), Žoga (šifra Žoga-6281), Kurbin sin (šifra Bacca2017) in Ob reki (brez šifre).

Na razpis je prispelo 277 zgodb, ki so ustrezale razpisanim pogojem, o najboljših med njimi pa so presojali Vida Curk, Leonora Flis in Zoran Knežević.

Na Radijskih nočeh v Stari Ljubljani in v Literarnem nokturnu

Uredništvo prosi avtorje nagrajenih in odkupljenih zgodb, da svoje avtorstvo čim prej, najpozneje do sobote, 19. avgusta 2017, potrdijo s petim izvodom zgodbe, temu pa priložijo svoje podatke in elektronski naslov. Avtorji zgodb bodo razglašeni v petek, 25. avgusta, na Radijskih nočeh v Stari Ljubljani, drugonagrajeni zgodbi pa bosta prebrala dramska igralca.

Vsem izbranim zgodbam bo mogoče prisluhniti v jesenskih mesecih v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija. Lani je prvo nagrado prejela Mirjam Furlan Lapanja za zgodbo Avtobus.

M. K.