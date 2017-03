Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! The Tiger Lillies, Julian Crouch, Phelim McDermot podpisujejo bizarno opereto Shockheaded Peter, ki jo je za prvo slovensko uprizoritev prevedel Andrej Rozman - Roza, režirala pa Ivana Djilas. Gre za priredbo svetovno znane otroške slikanice Peter Kušter (Struwwelpeter, 1845) nemškega psihiatra, pesnika in pisatelja Heinricha Hoffmanna. Foto: SNG Nova Gorica/Peter Uhan Svetovno uspešna glasbena komedija Glorious!, ki je nastala po sodobnem besedilu britanskega dramatika Petra Quilterja, temelji na resnični zgodbi najverjetneje najslabše sopranistke vseh časov, Florence Foster Jenkins (1868–1944). Z vlogo, ki je Meryl Streep prinesla nominacijo za oskarja, se je več kot uspešno spopadla Nataša Matjašec Rošker. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Dario Varga je žirijo prepričal v vlogi Valentinčiča iz kultne Butnskale. Foto: Peter Uhan/Prešernovo gledališče Kranj Mladega srbskega režiserja Igorja Vuka Torbico najbolj zanima odkrivanje manj znanih klasik, ki jih revitalizira na svoj način. V Celju se je lotil Žalujoče družine Branislava Nušića. Foto: Jaka Babnik/SLG Celje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Znani so najžlahtnejši komedijanta, režiser in komedija

Zaključek 26. dnevov komedije

18. marec 2017 ob 19:33

Celje - MMC RTV SLO/STA

Na Dnevih komedije 2017 je slavila predstava Peter Kušter, "morbidna črna komedija, junk opera in groteska s primesmi fantastičnega".

V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje se je končal 26. festival Dnevi komedije. Nagrajenci strokovne žirije so igralka Nataša Matjašec Rošker, igralec Dario Varga, režiser Igor Vuk Torbica in predstava Peter Kušter. Občinstvo pa je za žlahtno predstavo izbralo predstavo Pasji dnevnik - Cucki v izvedbi Mestnega gledališča Ptuj.

Nosilna vloga postane predstava

Strokovna žirija 26. Dnevov komedije, ki so jo sestavljali dramaturginja Nika Leskovšek, režiser Jernej Kobal in direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman, je soglasno odločila, da je žlahtna komedijantka 2017 Nataša Matjašec Rošker za vlogo Florence Foster Jenkins v predstavi Petra Quilterja Glorious! v izvedbi Drame SNG-ja Maribor v sodelovanju z Opero SNG-ja Maribor.

Kot so zapisali v obrazložitvi, je Nataša Matjašec Rošker v vlogi Florence Foster Jenkins vzpostavila svojstven, iskren in optimističen svetovni nazor, ki je v izrazitem komičnem kontrapunktu s pogledom vseh drugih. Njena pevska interpretacija najslabše pevke na svetu dramaturško spretno in smiselno gradira prek bevskajoče arije do bravurozne polomije v Carnegie Hallu, ki ji prinese nesmrtno slavo. Njena Florence Foster Jenkins preraste iz nosilne vloge v predstavo samo.

Popolnoma se razgali

Dario Varga je žlahtni komedijant za vlogo Valentinčiča v predstavi Emila Filipčiča in Marka Derganca Butnskala v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj in Slovenskega mladinskega gledališča.

"Varga zgradi lik Valentinčiča z minimalističnimi sredstvi, spretno prevzame in vseskozi nosi absurdističen in avtoironičen ton celotne predstave. V odnosu do soigralcev vključujoče in spretno odigra vlogo tako, da gledalca prevzame z izgrajeno podobo človeške dostopnosti, ki najbolj pride do izraza v zadnjem, popolnoma razgaljenem prizoru, ki izpostavi sporočilnost celotne predstave," piše v obrazložitvi.

Družina kot družba

Žlahtni režiser je postal Igor Vuk Torbica za režijo komedije Branislava Nušića Žalujoča družina v koprodukciji SLG-ja Celje in Prešernovega gledališča Kranj.

"Torbica je nagrajen za domiselne intervencije, ki vseskozi polnijo uprizoritveni prostor, na način, da ne banalizirajo besedila, marveč ponujajo konsistentno vzpostavljene in razdelane karakterne vloge skozi uprizoritveno celoto in sporočilnost zgodbe družine prenesejo na simptomatiko družbenih problemov kot celote," je žirija zapisala v obrazložitvi.

"Sozvočje vseh elementov"

Za žlahtno komedijo Peter Kušter v režiji Ivane Djilas in izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica pa je zapisala, da predstava "vzpostavi gladko in tekoče sozvočje vseh uprizoritvenih elementov: kolektivne igre, lutkovne animacije, koreografije, zvočne podobe ter režije, ki vse skupaj poveže in nadgradi z umetelnim poznavanjem žanra. Morbidna črna komedija, junk opera in groteska s primesmi fantastičnega."

A. K.