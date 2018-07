Znani so nominiranci za 22. večernico: "Gre za zelo kakovostno letino"

22. podelitev nagrade bo 27. septembra

25. julij 2018 ob 14:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Petčlanska žirija pod vodstvom Igorja Sakside je izbrala pet za večernico nominiranih del, ki jih podpisujejo Jana Bauer, Miroslav Košuta, Maša Ogrizek, Anja Štefan in Suzana Tratnik.

"Temeljni vtis letošnjega nabora knjig je, da gre za zelo kakovostno letino, saj se je v širšo skupino potencialnih finalistov na podlagi podrobnih recenzij članic in člana žirije uvrstilo kar enajst del, med seboj sicer zelo različnih po žanrskih določilih ter temeljni poetiki: med njimi so kakovostna otroška poezija, klasična avtorska pravljica, nonsens in fantazijska pripoved," je letošnji nabor knjig ocenil predsednik žirije Saksida in dodal, da je glasovanje o vseh enajstih besedilih potekalo po tehtni in poglobljeni razpravi.

27. septembra v Murski Soboti

Nagrado za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo preteklega leta bo 27. septembra v Murski Soboti časnik Večer podelil že dvaindvajsetič.

Kot poroča današnji Večer, so v igri za nagrado otroški roman Jane Bauer Groznovilca in divja zima (KUD Sodobnost International), Košutova zbirka ugank Ponikalnice (založba Miš), pustolovska knjiga Maše Ogrizek Gospa s klobukom (Mladinska knjiga), pesniška zbirka Anje Štefan Drobtine iz mišje doline (Mladinska knjiga) ter mladinski roman Suzane Tratnik Tombola ali življenje! (Mladinska knjiga).

Približno 280 je bilo vseh del

Letošnje finaliste je izbrala žirija v sestavi Saksida, Maja Logar, Petra Vidali, Dragica Haramija in Kaja Bucik Vavpetič. Na razpis, ki je bil odprt do 5. maja, je prispelo 31 del, žirija pa je pregledala tudi dela s seznama izvirnih leposlovnih knjig z letnico 2017 (približno 280 je bilo vseh), ki jih je pripravila članica žirije Maja Logar, sicer vodja službe za mlade bralce v Mariborski knjižnici.

Slovenska mladinska književnost je po Saksidovem prepričanju vitalna, raznovrstna in prepričljiva ter primerljiva s tujimi književnimi novitetami, še navaja Večer.

Nagrajenec bo razglašen teden pred podelitvijo

Žirija bo izmed petih nominiranih del izbrala nagrajenca. Ta bo večernico, vredno 3000 evrov, prejel 27. septembra na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti. V posebni prilogi časnika Večernica bo nagrajenec razglašen teden pred podelitvijo.

Lani je že tretjo večernico prejel Peter Svetina za pesniško zbirko Molitvice s stopnic.

N. Š.