Znanih pet nominirancev za arhitekturno nagrado Mies van der Rohe

Nagrajenca bodo razglasili maja

15. februar 2017 ob 18:34

Barcelona - MMC RTV SLO

V Barceloni so razglasili pet finalistov za evropsko nagrado za sodobno arhitekturo Mies van der Rohe. Za priznanje se potegujejo stanovanjska kompleksa deFlat Kleiburg v Amsterdamu in Ely Court v Londonu, poslopje Kannikegarden v danskem mestu Ribe, Muzej Katyn v Varšavi in Spominski muzej Rivesaltes v Franciji. Finaliste bodo prihodnji teden predstavili tudi v MAO v Ljubljani.

Po besedah članice žirije, umetnostne zgodovinarke in nekdanje poljske ministrice za kulturo Malgorzate Omilanovske, so teme, ki so se žiriji zdele pomembne, socialna stanovanja, spomin ter problematika konteksta in novogradenj v starih mestnih jedrih. Kot pravi, finalisti dobro odražajo vso problematiko našega časa in opozarjajo na težave, s katerimi se soočamo kot prebivalci mest, ne le kot strokovnjaki za arhitekturo, temveč kot člani današnje družbe.



Več o petih nominirancih najdete tukaj.



Nagrada kot spodbuda razprav o sodobni arhitekturi

V torek bo direktorica fundacije Mies van der Rohe Anna Ramos finaliste predstavila v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Kot pravi, izbor finalistov nagrado še utrjuje kot strateški element, namenjen promociji raziskovanja in razprav o sodobni arhitekturi ter širjenju sodobne arhitekture po Evropi.

Nominiran stanovanjski kompleks deFlat Kleiburg v Amsterdamu je nastal po načrtih arhitekturnih birojev NL Architects in XVW architectur iz Amsterdama, stanovanjski kompleks Ely Court v Londonu je načrtoval biro Alison Brooks Architects iz Londona. Poslopje Kannikegarden v danskem mestu Ribe so zasnovali Lundgaard & Tranberg Architects iz Koebenhavna, Muzej Katyn v Varšavi na Poljskem BBGK Architekci iz Varšave, Spominski muzej Rivesaltes v Franciji pa biro Rudy Ricciotti iz Bandola.

Dobitnik nagrade Mies van der Rohe in posebne omembe za obetavnega arhitekta bo znan 16. maja. Razglasili ju bodo v Bruslju, podelitev nagrade pa bo 26. maja v paviljonu Miesa van der Roheja v Barceloni.



Sprva v igri tudi deset slovenskih projektov

V igri za nagrado so bili sprva projekti iz 36 evropskih držav, nekaj med temi tudi iz Slovenije. Skupaj se je zanjo potegovalo 356 projektov, od tega deset slovenskih. Med slednjimi sta bila tudi projekta biroja Arhitektura Krušec, za katera je biro letos dobil nagrado Prešernovega sklada. Z največ projekti sta bili zastopani Francija in Španija – vsaka je sodelovala s kar 28 projekti.

V ožji izbor 40 projektov so se nato uvrstila po štiri dela iz Francije, Portugalske in Velike Britanije, po tri iz Danske, Španije, Finske, Nizozemske in Norveške, po dve deli iz Belgije, Nemčije, Irske in Turčije ter po eno delo iz Italije, Litve, Poljske, Romunije in Švedske. Projekte izberejo arhitekturne zbornice oziroma strokovne organizacije po Evropi ter izvršni odbor Fundacije Mies van der Rohe in neodvisni strokovnjaki.

M. K.