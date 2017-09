Znanih šest finalistov, ki se bodo potegovali za nagrado man booker

Finaliste izbrali izmed 144 predlaganih del

13. september 2017 ob 16:17

London - MMC RTV SLO, STA

Med finaliste za nagrado man booker so se s svojimi deli letos uvrstili Paul Auster, Emily Fridlund, Mohsin Hamid, Fiona Mozley, George Saunders in Ali Smith.

"Vseh šest knjig je izjemnih, predvsem pa so drzne. Všeč mi je, kar počnejo z literaturo," je pojasnila članica žirije literarna kritičarka Lila Azam Zanganeh. "Resnično si prizadevajo premakniti meje tega, kar naj bi bil roman in kaj naj bi roman povedal o današnjem svetu," je še dodala.

Finaliste za 50.000 angleških funtov vredno nagrado so izbrali med 144 predlaganimi deli. Teme izbranih del segajo od osebnega žalovanja pa do verskih fanatizmov in evropske begunske krize, je poročala francoska tiskovna agencija (AFP).

Devetindvajsetletna britanska avtorica Fiona Mozley se je med finaliste za nagrado uvrstila z romanesknim prvencem Elmet. V njem se deček spominja življenja v očetovi hiši na samem v gozdu. Žirija je roman označila kot "brezčasno in epsko mešanico nasilja in ljubezni".

"Štirinajstletnica se zavzame za prišleke"

Ameriška avtorica Emily Fridlund je nominirana za romaneskni prvenec History of Wolves. "Štirinajstletnica, ki živi na ameriškem srednjem zahodu, se zavzame za prišleke," je vsebino povzel britanski BBC. Roman, kot je med drugim zapisala žirija, odpira zelo težka vprašanja.

Paul Auster se je med finaliste uvrstil z romanom 4 3 2 1. V njem opisuje mladeniča, ki v 50. in 60. letih odrašča v New Jerseyju in ki živi štiri vzporedna življenja. Žirija je delo ameriškega pisatelja označila kot "ambiciozno, kompleksno, epsko pripoved ...., ki je v svojem bistvu oboje, človeška in humana".

Še en ameriški pisatelj George Saunders pa se je med finaliste uvrstil z romanom Lincoln in the Bardo. Dogajanje je postavljeno na pokopališče v Georgetownu, kjer ameriški predsednik Abraham Lincoln žaluje za sinom. Žirija je roman med drugim označila kot "drznega in dodelanega".

"Žalostinka za izgubljenim časom"

Britanska avtorica Ali Smith je med finalisti za bookerja z romanom Autumn. V njem pripoveduje o umirajočem starcu, ki ga pazi njegov najboljši in edini prijatelj. Žirija ga je med drugim opisala kot "žalostinko za izgubljenim časom".

V Pakistanu rojeni Moshin Hamid pa se je med finaliste uvrstil z romanom Exit West. V njem pripoveduje o dekletu in fantu, ki se zaljubita, se skupaj preselita in razmišljata o tem, da bi zapustila domovino. "Subtilno in zgoščeno pisanje o odnosih, njihovem cvetenju in odmiranju," je o romanu zapisala žirija.

Dobitnika nagrade man booker bodo razglasili 17. oktobra v Londonu.

G. K.