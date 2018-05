Znova opera pod krošnjami dreves mariborskega Mestnega parka

Dogodek v sklopu festivala Ezl ek

25. maj 2018 ob 08:53

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski Mestni park bo znova prizorišče operne noči na prostem, ki jo bodo ob spremljavi Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča izvedli solisti in zbor mariborske operne hiše.

Dogodek tudi letos spada v sklop festivala Ezl ek, razvitega iz dogodka, ki ga je društvo Ezl ek vrsto let prirejalo v spomin na nekoč znano zbirališče mladih pred Kavarno Astoria v Mariboru. Pomembna prelomnica je bila pred štirimi leti, ko so v dogajanje vključili opero na prostem, ki je v javnosti naletela na zelo dober odziv.

Tudi odlomki opernih del prihodnje sezone

Med drevišnjimi opernimi solisti bodo Sabina Cvilak, Andreja Zakonjšek Krt, Rebeka Lokar, Petya Ivanova, Irena Petkova, Martin Sušnik, Renzo Zulian, Jaki Jurgec in Jure Počkaj.

Predstavili bodo najlepše operne melodije iz največjih uspešnic Giuseppeja Verdija, Giacoma Puccinija, Charlesa Gounoda, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Umberta Giordana, Gaetana Donizettija, Roberta Stolza, Franza Leharja in Eduarda di Capue.

Poslušalci lahko prisluhnili izboru odlomkov iz opernih del, ki jih bodo v mariborski Operi izvedli v prihodnji sezoni. Tako dogodek velja za neke vrste napoved nove sezone v SNG Maribor, repertoar za 2018/2019 bodo javnosti predstavili danes dopoldne.

Natančen spored si lahko pogledate na tej povezavi.



V nadaljevanju festivala Ezl ek bo dan pozneje dobrodelno društvo Koraki za korakce v Mestnem parku izvedlo 11. dobrodelni pohod, v središču mesta pa bo potekal 15. Poklon Ezl Eku. Med nastopajočimi na Grajskem trgu bodo Jože Grobler, Ivo Mojzer in Milan Petrovič, naziv Frajer Ezl eka pa letos pripada Dragu Šauperlu.

Zaključek s piknikom v mestnem parku

Glavni namen festivala sta prav medgeneracijsko druženje in popestritev kulturne ponudbe v mestu, organizirata pa ga Opera SNG Maribor in društvo Ezl ek v sodelovanju s sponzorji, partnerji in drugimi podporniki dogodka.

Festival se bo končal v nedeljo z Mestnim piknikom v Mestnem parku, pri izvedbi katerega sodeluje tudi Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor. Po lanski uspešni izvedbi bodo v osrednjem mariborskem parku v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci pripravili prostore za piknik in košarice za piknik, ob tem pa bodo delavnice za otroke in starejše ter športne dejavnosti v naravi.

Tokratna operna noč v mariborskem Mestnem parku se začne ob 20.30.

