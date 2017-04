Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Zora Perenda je motor zdaj že tradicionalne prireditve, na kateri se vsako leto predstavijo kulturno-umetniška društva narodov nekdanje Jugoslavije, ki negujejo ljudsko pesem. Foto: Osebni arhiv Mladim generacijam bi radi zapustili del tega bogastva, kajti prav izvirne ljudske pesmi naj ne bi bile zapisane, ampak naj bi se prenašale iz roda v rod. Zora Perenda, KUD Sevdah Po skupnem nastopu je bil čas tudi za skupinsko fotografijo. Foto: Osebni arhiv Ko je bilo naše društvo ustanovljeno, leta 2007, sem se mu takoj pridružil. Ko slišim take pesmi, začutim neko pripadnost in to je bistvo vsega. Dalibor Samac, AKUD Kolo, Koper

Zora Perenda: Želimo ohraniti ljudske pesmi in jih zapustiti mladim rodovom

Deveto srečanje kulturnih društev narodov nekdanje SFRJ.

9. april 2017 ob 06:40

Ljubljana, Zalog - MMC RTV SLO

Kulturna društva skupnosti nekdanje Jugoslavije ohranjajo izvirno ljudsko pesem. Že devetič so se srečali in skupaj zapeli v Zalogu. Pesmi so pomemben del kulturne dediščine.

V središču Zaloga pri Ljubljani je bilo nedavno zelo veselo in pisano. Zbori kulturno-umetniških društev Bošnjakov, Makedoncev, Hrvatov, Srbov in Slovencev so pripravili koncert izvirnih ljudskih pesmi. "Kulturna društva vseh manjšin narodov s prostora nekdanje skupnosti, tako kot mi v KUD-u Sevdah skrbijo, da ne gredo v pozabo kulturne dobrine, kot so izvirne ljudske pesmi. Mladim generacijam bi radi zapustili del tega bogastva, kajti prav izvirne ljudske pesmi naj ne bi bile zapisane, ampak naj bi se prenašale iz roda v rod," pravi Zora Perenda iz društva Sevdah, ki že deveto leto pripravlja tako druženje.

Od nekdaj se je pelo, vse se je povedalo s pesmijo, od lepih do nesrečnih dogodkov. Zato so pesmi pomemben del kulturne dediščine v teh krajih, pravi organizatorka že devetega srečanja zborov Zora Perenda. Reportažo o srečanju si lahko ogledate spodaj.

Od nekdaj se je pelo, vse se je povedalo s pesmijo, od lepih do nesrečnih dogodkov. Zato so pesmi pomemben del kulturne dediščine v teh krajih, poudarja Zora Perenda. Želja po ohranitvi izvirnih ljudskih pesmi je med mladimi vedno večja, opaža podpredsednik srbskega društva AKUD Kolo Branko Bajić. Tak odziv otrok je zanimiv in me veseli. To pomeni, da bo podmladka še več, kot tudi nastopov – dodaja Bajić.

Za petje in druženje si moraš vzeti čas

Emil Kovačić, vodja pevskega zbora Katruže, hrvaškega društva Međimurje pravi, da takšne prireditve in petje zanj niso le konjiček, ampak način življenja. "Za petje in druženje si moraš vzeti čas," dodaja Emil Kovačić, ki se bo kmalu upokojil in še bolj posvetil svojemu društvu. "Ko je bilo naše društvo ustanovljeno, leta 2007, sem se mu takoj pridružil. Ko slišim take pesmi, začutim neko pripadnost in to je bistvo vsega," pravi Dalibor Samac eden izmed vodilnih v srbskem akademskem kulturno-umetniškem društvu Kolo v Kopru.

Preživeli – zaradi pesmi

Po bogatem programu makedonskega društva Kalina, slovenskega društva Sotočje oziroma Pušeljc in drugih, ki so tisti večer nastopili v Zalogu, lahko rečemo, da še vedno veljajo verzi srbskega pesnika Jovana Jovanovića – Zmaja: "Zaradi pesmi smo preživeli, hvaležni smo ji*" (*Pesma nas je održala njojzi hvala).

S. B. L., Sanja Prelević, naglas@rtvslo.si