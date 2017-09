Županova Micka bo popeljala Dramo v novo sezono

V soboto premiera Hlapcev

22. september 2017 ob 08:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Komedija Županova Micka Antona Tomaža Linharta, ki je bila prvič uprizorjena leta 1789 in velja za prvo posvetno dramsko delo v slovenščini, bo drevi kot prva doživela premiero v novi sezoni Drame, zaznamovani s 150-letnico ustanovitve Dramatičnega društva.

Županova Micka, ki jo je Linhart povzel po tedaj priljubljeni dunajski veseloigri Josepha Richterja Vaški mlin, bo uprizorjena v Mali Drami v režiji Luke Martina Škofa. Režiser je pri uprizoritvi ubral spoštljiv odnos do slovenske gledališke tradicije in dramo označil za "velik obrtniški zalogaj". Dejal je še, da je ta drama ob prvi uprizoritvi dokazala, da je tudi slovenski jezik prav tako poetičen in lahko ob boku nemškemu in italijanskemu služi umetniškemu izrazu.

Škof je presodil, da se v Županovi Micki čuti neke vrste upor oziroma mentaliteto slovenstva, ki izhaja iz potlačenega naroda, iz nesvobodnih kmetov. A se na koncu vseeno združita razsvetljenski vladar, v vlogi bogate mlade vdove Šternfeldovke, ter svobodni, bogati župan Jaka, Mickin oče. "Tekst smo brali kot dobro ljudsko igro, ki priča tudi o tem, kako lahko s pomočjo nekega mecena pretentamo tiste, ki hočejo pretentati nas," je zaključil režiser.

Jezik kot v Linhartovih časih

Dramaturg uprizoritve Aljoša Dobovišek - Arko je razkril, da bodo igralci besedilo uprizorili v integralni različici, izražali pa se bodo z Linhartovim jezikom, neke vrste prepletom med rodno gorenjščino in tedanjim pisanim knjižnim jezikom, ki je vključeval prvine dolenjščine.

Na torkovi predstavitvi uprizoritve pa je ravnatelj ljubljanske Drame Igor Samobor spomnil, da je bil Linhart svoj čas oster kritik družbe. V komediji se je ponorčeval "tako iz lahkomiselnega in predrznega plemstva kot iz zapitih in podkupljivih državnih uradnikov, in pokazal, kako domiseln mora biti preprost kmečki človek, da se uspešno izogne grabežljivim krempljem", so med drugim zapisali v Drami.

Poklon začetkom slovenskega gledališča

V vlogi Micke bo v predstavi nastopila Nina Valič, ki je dejala, da se je režiser odločil Linhartov sicer kratek tekst uprizoriti kot "dokument predstave o času, v katerem je nastala". Pripomnila je, da morda aktualizacija drame težko pride v poštev, saj bi dramski zaplet padel, če bi bila Micka pismena in bi lahko prebrala, kar piše na prstanu. Meni, da je pred obiskovalci drame velika predstava, kljub kratki dolžini teksta.

Vlogo župana Jake so zaupali Urošu Fürstu, ki je poudaril, da Županova Micka predstavlja poklon začetkom slovenskega gledališča. Glede jezika je povedal, da je med branjem zvenel kot neke vrste "slovenski esperanto", ki ni nosil nobene emocije ali temperamenta, a so se skozi študij za predstavo uspeli navzeti identitete časa, v katerem je besedilo nastalo, in mentalitete, ki Slovence morda še danes zaznamuje. Gre za kompleks majhnosti in premalo ponosa, ko se postavljamo naproti večjim, bolj vzvišenim.

Na odru Drame prvič po letu 1939

V predstavi igrajo še Klemen Slakonja (Tulpenheim), Saša Pavlin Stošić (Šternfeldovka), Rok Kravanja (Monkof, Tulpenheimov prijatelj), Klemen Janežič (Anže) in Janez Škof (Glažek, en šribar).

Scenografija je delo Mihe Horvata iz tandema sonda4, kostumografijo podpisuje Urška Recer, oblikovalec zvoka in glasbe je Ivan Mijačević, oblikovalci svetlobe pa Škof, Horvat in Vlado Glavan. Nazadnje so v Drami Županovo Micko (tedaj kot Shupanovo Mizko) uprizorili leta 1939, in sicer v režiji Branka Krefta.

Sezono 2017/18 na velikem odru bo v soboto uvedla premiera Hlapcev Ivana Cankarja v režiji Janeza Pipana.

P. G.