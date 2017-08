Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Charles Aznavour (1924) je začel nastopati v kabaretih in glasbenih dvoranah po koncu druge svetovne vojne. Mednarodno prepoznaven pisec besedil, skladatelj in igralec pa je postal po letu 1954. Foto: EPA Za Aznavourja velja, da je glasbo izvajal z nevsiljivo poetično govorico in značilnim raskavim sentimentalnim glasom, s čimer si je prislužil vzdevek "francoski Frank Sinatra". Foto: EPA Sorodne novice "Vsakogaršnja" zvezda na Pločniku slavnih? Vendarle ne tako preprosta folklora.

Zvezda za Charlesa Aznavourja, "francoskega Franka Sinatro"

Šansonjer in igralec bo dobil zvezdo na Pločniku slavnih

12. avgust 2017 ob 12:16

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Charles Aznavour, eden najslavnejših francoskih šansonjerjev, ki je v svoji karieri prodal več kot 100 milijonov plošč in podpisuje več kot tisoč skladb, se bo pridružil izbrancem, ki se jim Hollywood poklanja z zvezdami na Pločniku slavnih.

Zvezda Charlesa Aznavourja bo že 2618. zvezda na tem znamenitem hollywoodskem bulvarju. Odkrili jo bodo 24. avgusta, slavnostni govornik pa bo režiser Peter Bogdanovich, so po pisanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili organizatorji prireditve.

Pomembna vloga Edith Piaf

Charles Aznavour se je rodil leta 1924 kot sin armenijskega priseljenca. Glasba mu je bila blizu že v otroštvu, po koncu druge svetovne vojne je začel nastopati v kabaretih in glasbenih dvoranah. Pri uveljavitvi mu je pomagala Edith Piaf, ki jo je spremljal na gostovanjih po Franciji in ZDA. Mednarodno prepoznaven pisec besedil, skladatelj in igralec pa je postal po letu 1954.

Ob glasbenem udejstvovanju je nastopal tudi v 60 filmih, med drugim v Streljajte na pianista iz leta 1959, Orfejev testament iz leta 1960 in Prividi klobučarja iz leta 1982.



Ljubezen in vsakdanje malenkosti

Aznavour je glasbo izvajal z nevsiljivo poetično govorico in značilnim raskavim sentimentalnim glasom, s čimer si je prislužil vzdevek "francoski Frank Sinatra". Poleg ljubezni so rdeča nit mnogih njegovih šansonov vsakdanje malenkosti, ki jih razkriva kot dragocenosti življenja.

Med njegove največje uspešnice sodita skladbi She in Le temps. Skladbo She je pel v francoskem, angleškem, italijanskem, španskem, nemškem in ruskem jeziku. V 70. letih minulega stoletja je dolgo zasedala prvo mesto vodilnih evropskih glasbenih lestvic.

P. G.