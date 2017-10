Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Emma Thompson in Anthony Hopkins sta leta 1993 nastopila v glavnih vlogah filma Ostanki dneva (na posnetku), posnetem po istoimenskem romanu letošnjega Nobelovega nagrajenca za literaturo, leto pred tem pa tudi v filmu Howardov kot. Foto: IMDb Kralj Lear je eno od najbolj znanih del Williama Shakespearja, nastalo okoli leta 1605. Glavni lik je zasnovan na podlagi enega izmed mitoloških britanskih kraljev, zapisi o katerem izvirajo iz 12. stoletja. Foto: Wikipedia Sorodne novice Britanci branijo Riharda III. pred Shakespearovim "blatenjem" Bojkotirati ali ne bojkotirati? Shakespeare "po trumpovsko" Dodaj v

Zvezdnika Ostankov dneva ponovno združena pred kamero

Emma Thompson in Anthony Hopkins v BBC-jevem filmu

6. oktober 2017 ob 14:13

London - MMC RTV SLO

Emma Thompson in Anthony Hopkins bosta spet skupaj stopila pred kamero, saj se je BBC namenil snemati sodobno različico Shakespearjevega Kralja Leara.

Za priredbo besedila in režijo filma, ki ga bodo začeli snemati v prihodnjem mesecu v koprodukciji s studii Amazon, bo poskrbel Richard Eyre, med drugim znan po filmih Zapiski o škandalu (2006) in Drugi moški (2008). Poleg Thompsonove in Hopkinsa je še nekaj zvenečih imen v igralski ekipi, med katerimi so Emily Watson, Jim Broadbent, Christopher Eccleston in Jim Carter, še poroča BBC.

Sicer pa sta Emma Thompson in Anthony Hopkins, dva izmed najbolj spoštovanih britanskih igralcev, leta 1993 nastopila v glavnih vlogah filma Ostanki dneva, ki ga je James Ivory posnel po leta 1989 objavljenem istoimenskem romanu, ki ga je napisal prav letošnji Nobelov nagrajenec za književnost Kazuo Ishiguro. Leto pred tem sta skupaj zaigrala tudi v filmu Howardov kot, posnetem prav tako pod režisersko taktirko Ivoryja.



Kralj Lear v Angliji današnjega dne

Shakespearjevo besedilo korenini v srednjeveški zgodbi o ostarelem kralju, Richard Eyre pa ga je preobrazil v fiktivno različico današnjega dne, v kateri Hopkins z militantno diktaturo vlada Angliji. Thompsonova bo upodobila njegovo najstarejšo hčer Goneril, Watsonova srednjo hčer Regan, Florence Pugh pa najmlajšo kraljevo potomko, imenovano Cordelia.

Nadalje bo Jim Broadbent nastopil kot grof Gloucester, Andrew Scott (sicer znan po vlogi Jima Moriartyja v BBC-jevi seriji Sherlock) pa kot grofov sin Edgar. Jim Carter bo zaigral grofa Kenta in Christopher Eccleston Oswalda.

Piers Wenger, vodja igranega programa pri BBC-ju, je povedal: "Richard Eyre je zbral nepozabno igralsko ekipo, ki bo upodobila njegovo vizijo za brezčasno, vendar odmevno filmsko adaptacijo Kralja Leara."

Snemanje Kralja Leara bodo začeli novembra, na ogled pa bo na BBC-jevem drugem kanalu v prihodnjem letu.

P. G.