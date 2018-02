Zvončki in trobentice prinašajo svežo džezovsko ustvarjalnost

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na koncertnem maratonu z začetkom ob 18. uri se bodo predstavile štiri zasedbe in solist. Foto: BoBo Sorodne novice S festivalom Zvončki in trobentice zavela džezovska pomlad

27. februar 2018 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Četrta izvedba enodnevnega festivala slovenske džezovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice prinaša novo poglavje avtorskih projektov mladih džezovskih ustvarjalcev.

Na festivalu, ki bo zvečer potekal v Klubu Cankarjevega doma, se bodo predstavile štiri zasedbe in solist. "Glasbeni maraton" bo odprl trio Punkt.Vrt.Plastik feat. Kaja Draksler. V Amsterdamu živeča pianistka in skladateljica se je povezala z umetnikom iz Berlina, švedskim basistom Pettrom Eldhom in bobnarjem Christianom Lilllingerjem. Kot so zapisali na spletni strani Cankarjevega doma, punkt v švedščini pomeni stališče in glasbeno sporočilo, vrt je v slovenščini prostor, kjer vznikajo in uspevajo glasbene ideje, plastik pa po nemško predstavlja zvočno vizijo, plastičnost glasbenih oblik in struktur.

Naslednji bodo oder zavzeli Rok Zalokar, Pia Podgornik in Dre Hočevar, za katere bo današnji koncert tudi uvertura v njihovo turnejo ob izdaji prvenca precept.concept.percept. Sledil bo nastop na Nizozemskem živečega Mihaela Hustlja, ki poleg igranja na kitaro nanjo tudi bobna, njegov nastop pa poleg petja sestavljajo še uporaba efektov in elektronskih igrač, ki jih izdeluje sam. Predzadnji se bodo na oder podali Boštjan Simon in zasedba There Be Monsters, ki jo sestavljajo Luigi Vitale, Goran Krmac in Bojan Krhlanko. Glasba zasedbe There Be Monsters se osredotoča na mejo med znanim in neznanim, med komponiranimi in popolnoma odprtimi zvočnimi krajinami. Akustična zasedba dopušča zvočne aluzije na plasti znanega, hkrati pa segajo prijemi sodobne klasične glasbe in aleatorične improvizacije v območja, ki so tradicijam tuja, so zapisali na spletni strani Cankarjevega doma.

Enodnevni festival se bo sklenil z nastopom zasedbe Ecliptic feat. Jani Moder, ki jo sestavljajo Moder, Igor Matković, Jani Hace, Murat in Žiga Kožar, ki se spogleduje z drum'n'basom, ambientalnim elektronskim raziskovanjem in iskanjem svežih glasbenih izkustev.

Še pred začetkom festivala, ki poteka v sklopu Cankarjevih torkov, bo ob 17. uri v dvorani M3-4 okrogla miza Jazz in čez, na kateri bodo sodelovali Miha Zadnikar, Pia Podgornik in Dre Hočevar.

K. T.