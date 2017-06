Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči "Erpetovi za zdaj lahko napovedujem le, da bo čez leta v najboljšem primeru ujela le Neishino senco." Foto: Dallas Prvi album je pač tak. Avtor in izvajalec želi publiko na mah prepričati oziroma svoj edini prav v poslušalčevo zavest pogosto izvoziti kar malo na silo. Naslednji album Sandre Epre bo odločno boljši, bolj bo sproščen, veliko bolj bo tudi slogovno členjen.

Poslušamo: Sandra Erpe - Sinonim za mojo mladost

(Dallas, 2017)

26. junij 2017 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nenavaden naslov obeta, razkrita vsebina uspe prepričati, a sproža pomisleke. Zdi se, da je albumska predstavitev kantavtoričinega notranjega sveta dosledna in dovolj iskrena, da ji gre verjeti.

Toda. Sinonim je vendarle samo korak ali dva vstran od povprečnega slovenskega feminilnega kantavtorstva. Tako Erpetovi za zdaj lahko napovedujem le, da bo čez leta v najboljšem primeru ujela le Neishino senco.

Zagnanost in samoprepričanje Sandro Erpe dviguje, dviguje visoko nad krajino, kjer oblake, vetrove in rožice ter ostale pastoralne motive objokuje večina, lepo rečeno, neizživetih in tako pridnih ustvarjalnih diletantk, ki se izdajajo za slovenske glasbenice. Te utrjujejo že kar mučno podobo ženske v klasični podalpski socialni mreži - pridna in odločna, pa še malce umetniška za povrh, kajne, iiiii. Nekoč so take odličnjakinje izdajale pesniške zbirke, danes ob spremljavi soseda, ki je kitarist, izdajajo glasbene albume.

Tako idealen paket za poletni nastop pred lokalno sampostrežno in nato, ko se bo shladilo, še v bližnji knjižnici, pridobi mašnjo, razvoj slovenske popularno-glasbene scene pa nov korak vzvratno. A, in še to, seveda. Sledi tudi vidospot, ta posnet na Tromostovju, v bolj izvirnih primerih pa že kar v Tivoliju ali pač na sredi Kettejevega drevoreda.

Erpetova oddaja drugačno energijo. Vsekakor ni težko ugotoviti, da je - v primerjavi s prej opisanimi - zelo pri stvari. Reklo bi se, da ima potencial. Kot skladateljica prav gotovo, kot interpretka, enako. Njen študiozen pogled in odločen nagib proti mikrofonu le še dopolnjujejo tak vtis. A če bi resna popevkarica vsaj za hip uspela izstopiti iz lastnega kokona, se potruditi razumeti izraz, na primer, kolegic Raiven ali Lorde, ter popoldne ali dva preživeti v družbi vaškega posebneža z tisto čudno koreninasto frizuro, bi to njeni nadaljni glasbeni poti, prepričan sem, zelo koristilo. Kam jo njen založnik lahko vpiše v kratek tečaj smejanja?

Res je, kar pevka z dolenjskim naglasom, zatrjuje v uvodni, naslovljeni Himna propadli ljubezni. “To ni balada”, ponavlja Erpetova, čeravno je komad še za baladne standarde močno pod vtisom ritmične zavore. Takoj je jasno, da bo tudi v nadaljevanju govora o čustvih, o izgubljeni ljubezni, da bo zvok mehak in nežen ter obenem, ajs, neinovativen in zato zelo dolgočasen. Pevkin glas je sicer očarljiv, a kaj ko je ta brez vpadljive globine. Kot kompenzacijo za manjko pevske karizme 24-letna študentka primerjalne književnosti uporabi, saj vemo, kaj: “Ooooo-ooo-OOO-OOO-ooo-uouo”*.

Skladba Ljubimki je potemtakem trojna-balada, kajti ta je res počasna. Avtorica tu še bolj poudarjeno izpostavi verze, ki se ne rimajo. Nemalo poslušalcev bo to zmotilo. A nekateri pa bi ob tem lahko prepoznali celo zametek iskrega šansonjerskega delikta. Sam soglašam s temi drugimi.

Ljubimki je naslednja. Začetni akord je podoben uvodu v legendaren song “What Am I” Edie Brickell - a le če bi njegovemu vinilu namenili dvakrat počasnejše obrate ter dodali producentovo ležernost. Kaj je pri gradnji tega songa in nenazadnje celotnega albuma zaviralo sicer odličnega in zelo izkušenega studijskega maga Zmaga Šmona ostaja skrivnost. Ljubka tekstovna navezava na razpad indie-pop dvojca Gušti & Polona se mi zdi zelo posrečena. Ta hkrati odkriva, da se je Sandra Erpe napajala ob najbolj naprednem izviru domačega popa tega stoletja. In to je dobro.

Anti-materialistični nabolj komada Odisej bi kljub zelo igirvemu refrenu lahko pustil še bolj poudarjeno sled. Song Paranoja je tisti! Lepa skladenska kombinacija na srednje-pospešeni ritmični osnovi z moderno zvenečim dodatkom. Če bi vzporedno plastično kitarsko brenkajoče strunjene nadomestilo kaj bolj sofisticiranega, bi najbrž res dobili pravo uspešnico.

Preostanek albuma (Pusti mi Ljubljano, Ščepec iluzije, naslovna in Tropski dež) je malodane zrcalna slika prvega dela celote, ki poslušalca kaj posebej ne uspe vznemiriti. Pa čeprav Sinonim za mojo mladost Sandrinega bobnarja zaposli bolj kot vse prej slišano skupaj.

Prvi album je pač tak. Avtor in izvajalec želi publiko na mah prepričati oziroma svoj edini prav v poslušalčevo zavest pogosto izvoziti kar malo na silo. Naslednji album Sandre Epre bo odločno boljši, bolj bo sproščen, veliko bolj bo tudi slogovno členjen. Žensko različico Balladera si slovenska glasbena scena zdaj pa res že zasluži. Verjamem tudi, da bo pevki založba Dallas pri tem v pomoč. Naj bo tako. Držimo pesti.

Matjaž Ambrožič

@matjazambrozic