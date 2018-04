Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava gledalce spodbuja k razmisleku o pomenu umetnosti in glasbe. Foto: Glasbena šola Kamnik Dodaj v

Balet o Marsovčku Larsu, ki se na Zemljo odpravi, da bi našel umetnost

Uprizoritev novega slovenskega baleta Blaža Puciharja

13. april 2018 ob 14:49

Kamnik - MMC RTV SLO, STA

V Kamniku se pridružujejo praznovanju stoletnice slovenskega baleta. Poklon so zaupali najmlajšim plesalcem, učenkam in učencem Glasbene šole Kamnik, ki bodo v Domu kulture Kamnik premierno izvedli baletno pravljico slovenskega skladatelja Blaža Puciharja Glej Larsa z Marsa!

Koreografijo novega slovenskega baleta, namenjenega otrokom, podpisuje Ana Trojnar. Zgodba predstave se odvija na Marsu, pripoveduje pa o mladem zvedavem Marsovšku Larsu, ki nekega dne na šolskem igrišču najde piščal. Želi se vpisati na Šolo za umetnost, vendar pa mu njegov stric Frenk, ki je največji izumitelj na planetu, pove, da na Marsu ni takih šol, zato Larsu ponudi svojo raketo, ki ga popelje na Zemljo. Tukaj Lars spozna veliko prijateljev, ki pa mu pokažejo razpadajoči Grad umetnosti.

Pravljica obravnava pereče teme današnje družbe, ki so domiselno predstavljene otrokom, vendar v poduk tudi odraslim - zakaj potrebujemo umetnost, kakšno mesto v njej zaseda glasba, zakaj sta potrebni glasbena in plesna vzgoja ter še mnoge druge.

Pianist, skladatelj in aranžer Blaž Pucihar je diplomiral na ljubljanski Akademiji za glasbo pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak. Kot solist je igral z Orkestrom slovenske filharmonije, Orkestrom Camerata Labacensis in Pihalnim orkestrom Slovenske policije. Od leta 2003 se intenzivno posveča skladanju in aranžiranju. Nemška založba Edition Kossack in ameriška založba ALRY po celem svetu uspešno predstavljata njegove skladbe, ki se izvajajo in snemajo na mednarodnih tekmovanjih in koncertih od ZDA do Japonske.

Koncertiral je v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem, v Nemčiji, Franciji, Belgiji, Angliji in ZDA. Pri njem naročajo skladbe umetniki z vsega sveta. Za obdobje 2014-2018 je angleška zveza Kraljevih glasbenih šol ABRSM v svoj učni načrt uvrstila tri njegove skladbe. V letu 2015 je na državni univerzi Boise State University soustvarjal pri Fulbrightovem projektu Ane Kavčič Pucihar z naslovom Fluting Stars - prevod in adaptacija slovenskega učbenika za flavto Igramo se flavto. Leta 2016 je učbenik na tekmovanju NFA Newly Published Music v ZDA zmagal v kategoriji učbenikov za flavto.

Z Ano Trojnar, učiteljico baleta na Glasbeni šoli Kamnik in članico Kraljeve akademije za ples iz Londona, sta sodelovala že pri koreografiji plesne pravljice Lunina čarobna flavtica, ki je doživela uspeh pri nas in na tujem. Ustvarila je vrsto koreografij za učence baleta, za katere je bila večkrat nagrajena. Je vodja študijske skupine za balet pri Zavodu za šolstvo.

Ob glasovih Jurija Součka in Ivanke Mežan

Glasove v baletni pravljici Glej Larsa z Marsa! sta glavnim vlogam posodila Jurij Souček in Ivanka Mežan. V vlogi Larsa nastopa obetavni mladi plesalec Grega Golob, ki že zdaj posega po najvišjih uvrstitvah na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

