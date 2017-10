Drevi premiera Natanovi otroci o enakosti in verski strpnosti

Ljubezenska zgodba iz Jeruzalema

15. oktober 2017 ob 11:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mini teatru bo nocoj premierno na sporedu predstava Natanovi otroci, ki je nastala po besedilu nemškega dramatika Ulricha Huba. Predstava načenja vprašanji enakosti ter verske strpnosti.

Zgodba spremlja mlada človeka, ki komaj ubežita smrti. Zmeden mladi križar Kurt v razdejanem Jeruzalemu iz goreče hiše reši mlado dekle Reho, hčer Juda Natana. Reha Kurta prepriča, naj ovrže svoje verske predsodke, med njima pa se razvije ljubezen, so zapisali v opisu predstave.

Jeruzalemski škof nad tem ni navdušen in tudi Natan se ne more sprijazniti z dejstvom, da se Reha sestaja s križarjem. Ko se razve, da je Reha v resnici kristjanka, ki jo je Natan posvojil in vzgojil v judovski veri, škof in sultan skupaj napadeta Natana, vmes pa se postavita Reha in Kurt.

V Hubovi zgodbi je poudarek na generacijskem prepadu – odrasli na vodilnih položajih gojijo zamere in nestrpnost do različnosti religij, medtem pa mladi zavračajo predsodke in javno poudarjajo, da je potrebno spoznavanje in srečevanje religij, so še zapisali v gledališču.

Pod režijo in dramaturgijo predstave, ki naslavlja pomembno vprašanje enakosti ter verske strpnosti in svobode, sta se podpisala Robert Waltl in Alen Prošić.

V predstavi bodo nastopili Sandi Pavlin, Maruša Majer, Aleš Kranjec, Anže Zevnik in Vid Klemenc, za scenografijo in video je poskrbel Mark Požlep, za prevod Hubove drame Tina Mahkota, pod kostumografijo se je podpisala Ana Savić Gecan, pod koreografijo Selma Banich, pod avtorsko glasbo pa Daniel Vezoja.

G. K.