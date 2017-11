Drevi premiera plesne predstave Sen plesne noči

"Med sanjami in resničnostjo"

17. november 2017 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Novem mesto bo drevi premierno na sporedu plesna predstava Sen plesne noči plesalca in koreografa Gregorja Luštka, ki je napovedal, da bo šlo za predstavo "med resničnostjo in sanjami".

Sen plesne noči je predstava "o občutljivosti duha, o vidno nevidnih silah plesalčeve notranje biti, ki izhaja iz njegove zavesti, potreb, spoznanj, čustev in hotenj", so zapisali pri Anton Podbevšek Teatru (ATP).

"V tej razsežnosti lastnega imanentnega procesa se objektivna resničnost ves čas izmika in briše meje med iluzijo ter dejanskostjo, med strastjo in razumom ter skozi ironično resonanco išče svoj nov modus operandi, ki kot intenzivna, estetsko organizirana in ozaveščena zaznava postaja gledališka izkušnja, ki razpira pot novim zmožnostim branja plesne predstave," so še pristavili.

Osnovni koreografski moto Gregorja Luštka izhaja iz dvojne kodifikacije telesnosti, ki na eni strani predstavlja to, kar nas oblikuje znotraj danih kulturnih norm in institucij, ter na drugi strani naš konstanten individualni proces transformacije, izoblikovanja in prilagajanja telesnosti skozi prostor in čas. A ta specifična organizacijska telesna shema je ves čas podvržena izgrajevalnemu procesu, zato svoje bistvo utemeljuje med razmerji notranjega in zunanjega doživetja. V ta namen kot osnovni metodološki režim, so zapisali pri APT-ju.

Triada hkratnosti

Luštek zastavi triado hkratnosti: opazovalca, zasledovalca in voditelja ter neizogibnemu razmerju med telesom, ki se daje na ogled in kot tako vedno prejema povratno informacijo drugega. V tem simultanem položaju vztrajata tudi vsebina in forma ter se v razsežnosti bivanja stopita do te mere, "da ni mogoče vedeti, kdo vidi in kdo je viden".



.

Maurice Merleau-Ponty: "Naj gre za telo drugega ali moje lastno telo, lahko človeško telo spoznam le tako, da ga živim, kar pomeni, da vzamem na svoj račun dramo, ki se v njem odvija, in se z njim stopim. Jaz sem svoje telo, vsaj dokler imam neko izkustvo".



.

V tej zadnji redni predstavi letošnje gledališke sezone APT-ja bodo poleg avtorja Luštka nastopili plesalci Rosana Hribar, Kaja Lorenci, Vita Osojnik, Žiga Krajnčan in Gašper Kunšek.

Za dramaturgijo in kostumografijo je poskrbela Ksenija Hribar, scenografka je Ema Kugler. Spremljevalna glasba je delo Janeza Vidriha, Branka Rožmana in Zvezdane Novaković.

V APT-ju ponovitve predstave Sen plesne noči pripravljajo 18., 20., 21. in 30. novembra ter 1., 4. in 5. decembra. Predstava je nastala v koprodukciji APT-ja in Plesnega Teatra Ljubljana.

V APT-ju so letošnjo gledališko sezono posvetili 100-letnici ruske oktobrske revolucije.

G. K.