Edina zgodba o Kekcu, ki ni pristala na filmu, zdaj kot lutkovna predstava

Krstna uprizoritev v Lutkovnem gledališču Ljubljana

10. november 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Kdor vesele pesmi poje, mora peti jih po svoje, ker je danes takšen čas, da pesem ni več od vseh nas," poje sodobni Kekec, ki bo na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana zaživel po zaslugi Andreja Rozmana Roze in Barbare Bulatović.

Gre za še nikoli uprizorjeno lutkovno predstavo Ovbe, Kekec, ujma gre!, ki je nastala v produkciji Rozinteatra in je narejena po zgodbi Josipa Vandota Kekec na hudi poti. Ta je pravzaprav prva od zgodb o junaškem pastirju Kekcu in hkrati edina, ki še ni bila prelita na film.

Vse življenje pasti divje koze?

V tej zgodbi Kekec in njegova starejša polsestra Jerica zaideta in se znajdeta pri Šklatici in Prisanku. Torej, še preden je ukanil samotarsko zeliščarico Pehto in divjega lovca Bedanca, se je Kekec skupaj z Jerico izgubil.

Namesto do Tretje doline sta prišla do dveh bajeslovnih bitij, gorske vile Škrlatice in divjega moža Prisanka, pri katerem Kekcu grozi, da bo moral vse življenje pasti divje koze, so vsebino povzeli v Rozinteatru. Sicer pa Rozintater nima lastnega odra in večino predstav odigra na gostovanjih.

Predstava je namenjena tako odraslim kot otrokom, vsebuje pa izvirne songe - glasbo zanje podpisuje Nino de Gleria - v nekoliko posodobljeni Kekčev maniri. Barbara Bulatović je poskrbela tudi za likovno zasnovo predstave in izdelavo lutk, pri tem so ji pomagali Pavla Korošec, Barbara Stupica in Mitja Ritmanič. Za oblikovanje luči pa je poskrbel Anže Kreč.

Krstna izvedba predstave Ovbe, Kekec, ujma gre! bo danes ob 17. uri v Lutkovnem gledališču Ljubljana, ponovitvi sledita v soboto ob 11. in 17. uri.

P. G.