Eva Petrič, rojena leta 1984 v Kranju, živi in deluje med Dunajem, New Yorkom in Ljubljano. Ukvarja se s fotografijo, slikanjem, videoprojekcijo, performansom in pisanjem. Diplomirala je iz psihologije in vizualne umetnosti na dunajski Univerzi Webster in magistrirala iz novih medijev na inštitutu Transart (New York/Berlin) v sodelovanju z Donavsko univerzo v Kremsu. Njena dela so bila predstavljena na več kot 30 samostojnih in okoli 50 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Foto: RTV SLO Osrednja inštalacija scenografije je sestavljena iz več kot dvajsetih kosov različnih materialov, ki predstavljajo vse države, iz katerih izvirajo sicer v Ameriki rojeni plesalci, pa tudi Petričeva in Bukvicheva. Foto: NYC's Janis Brenner & Dancers

Eva Petrič na Broadwayu o empatiji in drugačnosti

Umetnica v New Yorku v sodelovanju z Janis Brenner & Dancers

2. junij 2017 ob 17:04

New York - MMC RTV SLO

Eva Petrič, tista slovenska umetnica, ki v svoje delo pogosto inkorporira čipko, je del ekipe nove broadwayske plesne predstave. Projekt Once You Are Not A Stranger je razmislek o empatiji v večkulturnem svetu.

Slovenska umetnica Eva Petrič v New Yorku sodeluje pri plesni predstavi Janis Brenner&Dancers z naslovom Once You Are Not A Stranger, ki je premiero doživela v četrtek v gledališču Gibney Dance Center na južnem delu avenije Broadway. Petričeva je postavila sceno in predstavo obogatila z videom.

Predstava v sodelovanju s koreografinjo Janis Brenner ter bosansko elektroakustično skladateljico Svjetlano Bukvich se poglablja v ideje empatije in drugačnosti v večkulturnem, večetničnem in večverskem svetu skozi plesno skupino kot mikrokozmosa sveta. Video projekcija v središču scene dopolnjuje osebno in imaginarno vlogo dela. Plesalce je s petjem spremljala Janis Brenner, na klaviaturi pa Svjetlana Bukvich.

"Empatija in drugačnost, različnosti in povezave, skupnost in meje, osebno in politično, to so teme, ki prežemajo naše življenje, pa če se tega zavedamo ali ne. To so teme, ki me povezujejo z znano newyorško koreografinjo Janis Brenner. To so teme, ki povezujejo njeno in mojo umetnost in me povezujejo z drugimi umetniki, ki so vključeni v ta projekt," je povedala Eva Petrič in omenila še kostumografko Sue Julien in mojstra luči Mitchella Bogarta ter plesalce.

Predstava, v kateri sodelujejo plesalci Kyla Barkin, Kara Chan, DeAndre Cousley, Ruth Howard, Sumaya Jackson, Kristi Ann Schopfer in Aaron Selissen, bo na sporedu do sobote.

Načrtuje že tudi naslednji newyorški podvig

Petričeva bo novembra v New Yorku razstavljala v galeriji Mourlot, in sicer z deli iz opusa Gray matter - language of shadows, ki jo je razvila z že pokojnim mentorjem, francoskim fotografom Lucienom Clerguejem, ki je ustanovil fotografski festival Rencontres v francoskem Arlesu.

Galerija Mourlot v New Yorku je naslednica znamenitega pariškega ateljeja Mourlot, ustanovljenega leta 1852 v Parizu, kjer so svoja dela tiskali znani umetniki, kot so Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Joan Miro, Marc Chagall, Fernand Leger, Jean Dubuffet, Henry Moore in Le Corbusier.

Atelier Mourlot je leta 1967 odprl podružnico studia za tiskanje v New Yorku, kjer so svoja dela med drugim tiskali Robert Rauschenberg, Francis Bacon, Roy Lichtenstein in drugi. Studio so zaprli leta 1999, danes pa njegova dediščina ostaja dostopna v Galeriji Mourlot, ki že ima nekaj del Eve Petrič.

A. J.